Пшениця впала до 11-тижневого мінімуму на тлі переговорів щодо війни в Україні
Київ • УНН
Пшениця дешевшає п’ятий день поспіль на тлі переговорів щодо війни в Україні та слабкого попиту на експорт США. Ціна впала до $6,4075 за бушель.
Ф'ючерси на пшеницю досягли найнижчого рівня з 5 серпня, 11-тижневого мінімуму. Це сталося на тлі того, як трейдери скоротили премії за ризик після того, як "президент США Дональд Трамп посилив тиск на Україну щодо укладення мирної угоди з росією", повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Найактивніший контракт у середу, 21 жовтня, впав на 0,5%, знижуючись п'ятий день поспіль, після того, як, пише видання, "на нових переговорах з посланцями США Президент України Володимир Зеленський намагався встановити примирливий тон". Попри це, зазначає видання, "Трамп залишався критичним", заявивши, що США "нічого не отримали взамін" за свою підтримку країни, і що "час укласти угоду".
Зернові трейдери уважно стежать за переговорами щодо припинення війни росії в Україні, на тлі того, як "ескалація ударів у Чорному морі з липня завдала шкоди судноплавній інфраструктурі та порушила експорт пшениці з двох найбільших світових виробників".
Будь-які кроки до припинення вогню потенційно можуть вивільнити великі обсяги пшениці як з росії, так і з України, які чекають на продаж, що збільшить пропозицію та призведе до падіння на ринку, вказує видання.
Однак, у середу консалтингова компанія Lachstock Consulting застерігла трейдерів від "самозаспокоєння" щодо результатів ситуації в Чорному морі, підкреслюючи поточні ризики для поставок.
Слабкий попит на експорт США та збір врожаю в південній півкулі посилили тиск на ф'ючерси на пшеницю цього тижня, посилюючи сигнали від фондів, які минулого тижня підвищили чисті ведмежі ставки (розраховані на падіння вартості) до тримісячного максимуму.
Станом на 12:03 ранку 21 жовтня в Сінгапурі ціна на пшеницю впала на 0,4% до 6,4075 долара за бушель.
Ціна на кукурудзу знизилася на 0,2% до 4,61 долара за бушель, тоді як ціна на соєві боби майже не змінилася.
Атаки рф на судна, мільйонні збитки та загроза світовим цінам на зерно: у Європарламенті розповіли, як захищатимуть Чорне море20.10.26, 20:50 • 42348 переглядiв