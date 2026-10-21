Пшеница упала до 11-недельного минимума на фоне переговоров по войне в Украине
Киев • УНН
Пшеница дешевеет пятый день подряд на фоне переговоров по поводу войны в Украине и слабого спроса на экспорт из США. Цена упала до $6,4075 за бушель.
Фьючерсы на пшеницу достигли самого низкого уровня с 5 августа, 11-недельного минимума. Это произошло на фоне того, что трейдеры сократили премии за риск после того, как "президент США Дональд Трамп усилил давление на Украину с целью заключения мирного соглашения с россией", сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Самый активный контракт в среду, 21 октября, упал на 0,5%, снижаясь пятый день подряд, после того, как, пишет издание, "на новых переговорах с посланниками США Президент Украины Владимир Зеленский пытался установить примирительный тон". Несмотря на это, отмечает издание, "Трамп оставался критически настроенным", заявив, что США "ничего не получили взамен" за свою поддержку страны, и что "время заключить сделку".
Зерновые трейдеры внимательно следят за переговорами по прекращению войны россии в Украине на фоне того, как "эскалация ударов в Черном море с июля нанесла ущерб судоходной инфраструктуре и нарушила экспорт пшеницы из двух крупнейших мировых производителей".
Любые шаги к прекращению огня потенциально могут высвободить большие объемы пшеницы как из россии, так и из Украины, которые ожидают продажи, что увеличит предложение и приведет к падению на рынке, указывает издание.
Однако в среду консалтинговая компания Lachstock Consulting предостерегла трейдеров от "самоуспокоения" относительно развития ситуации в Черном море, подчеркнув сохраняющиеся риски для поставок.
Слабый спрос на экспорт из США и сбор урожая в Южном полушарии усилили давление на фьючерсы на пшеницу на этой неделе, усиливая сигналы со стороны фондов, которые на прошлой неделе увеличили чистые медвежьи ставки (рассчитанные на падение стоимости) до трехмесячного максимума.
По состоянию на 12:03 утра 21 октября в Сингапуре цена на пшеницу упала на 0,4%, до 6,4075 доллара за бушель.
Цена на кукурузу снизилась на 0,2%, до 4,61 доллара за бушель, тогда как цена на соевые бобы почти не изменилась.
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