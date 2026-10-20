Атаки РФ на суда, миллионные убытки и угроза мировым ценам на зерно: в Европарламенте рассказали, как будут защищать Чёрное море

Коллаж УНН

Европейский парламент 20 октября провел в Страсбурге дебаты по поводу усиления атак на торговые суда в Черном море. ЕС рассматривает усиление морского наблюдения, противодействия дронам и дипломатического давления на Россию.

Подробнее о том, как Европейский союз предлагает защищать Черное море от произвола РФ, рассказывает УНН.

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Поводом для дебатов стала серия ударов по гражданским судам вблизи Румынии и Болгарии, которые входят в ЕС и НАТО. По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, в регионе за десять дней произошло шесть атак, предположительно осуществленных российскими дронами.

"Риски уже выходят за пределы украинских портов: под угрозой находятся жизни моряков, торговые маршруты и безопасность соседних государств. ЕС должен реагировать экономическими, безопасностными и дипломатическими мерами", — подчеркнула глава европейской дипломатии.

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15 октября Reuters сообщило о поражении двух танкеров вблизи румынского побережья. Судно Wine Trader под флагом Сан-Марино атаковали у входа в Сулинский канал, за пределами территориальных вод Румынии. Из 12 моряков спасли пятерых, еще семерых искали спасатели. Танкер Yara J под флагом Коморских Островов подвергся удару в румынских водах. На его борту возник пожар, однако экипаж не пострадал.

Президент Румынии Никушор Дан, в свою очередь, подтвердил удары дронов, но не назвал их происхождение. Источник Reuters в НАТО назвал дроны российскими. 17 октября румынские F-16 сбили еще два дрона над территориальными водами страны. В Минобороны Румынии предположили, что это Geran-4.

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По оценке, озвученной Каллас, из-за ударов по экспортным маршрутам Украина теряет примерно 60 млн евро поступлений ежедневно. С середины июля Россия усилила атаки на аграрную инфраструктуру, черноморские и дунайские порты, зернохранилища, суда и логистические узлы.

Это происходит на фоне того, что морские перевозки остаются основой экспорта зерна. Около 90% ключевых украинских аграрных экспортных товаров проходят через Черноморский коридор. Угрозы для судов повышают стоимость страхования и доставки, нарушают графики рейсов и сокращают доходы экспортеров.

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Почему под угрозой оказалась мировая продовольственная безопасность

Украина остается крупным поставщиком продовольствия. Глава европейской дипломатии в своем выступлении 20 октября привела следующие доли нашей страны в мировом экспорте:

15% кукурузы;

10% пшеницы;

15–20% ячменя;

около 50% подсолнечного масла.

"Поэтому удары (ВС РФ, — ред.) сказываются и на странах-импортерах", – резюмировала дипломат.

Особенно уязвимы перед угрозой продовольственного кризиса рынки Африки, Азии и Ближнего Востока.

"Мировые цены на зерно достигли максимума с февраля 2023 года. Ситуацию усугубляют засухи и трудности с поставками удобрений. Перебои в Черном море накладываются на эти риски и могут дополнительно влиять на цены для потребителей", — объяснила Кая Каллас.

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Каллас обозначила необходимость раннего выявления угроз и быстрого обмена данными.

"В частности, государства ЕС могут использовать сеть MARSUR для обмена информацией о морском наблюдении. Румыния и Болгария при поддержке Европейского союза создают совместный центр морской безопасности в Черном море", — сказала она.

Среди других направлений — совместные закупки средств борьбы с воздушными и морскими дронами, усиление наблюдения на восточном фланге и противоминные возможности. Также Европарламенту на рассмотрение предложили чрезвычайный протокол, который должен ускорить консультации стран ЕС и координацию с НАТО во время крупных гибридных кризисов.

Отдельно группа Европейской народной партии призвала к военно-морской операции ЕС для защиты торговых судов у берегов Болгарии, Румынии и в дельте Дуная. Об этом со ссылкой на депутата Европарламента Андрея Новакова сообщило ANSA. Однако решения о запуске такой миссии пока нет.

Могут ли альтернативные маршруты заменить экспортерам море

ЕС поддерживает экспорт через так называемые «пути солидарности», которые объединяют железнодорожные, автомобильные, речные и европейские портовые маршруты. По словам Каллас, с июля перевозки зерна по этим путям увеличились почти на 2 млн тонн. Однако здесь есть много нюансов и «острых углов».

Во-первых, сухопутная логистика имеет ограниченную пропускную способность, требует перегрузки товаров и обычно обходится дороже для крупных партий зерна. Во-вторых, россия атакует и приграничную инфраструктуру вблизи Молдовы, Румынии и Польши. Поэтому альтернативные пути помогают уменьшить зависимость от морских портов, но не обеспечивают равноценной замены Черноморского коридора.

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Европейский совет осудил атаки на гражданские и торговые суда, в частности в исключительных экономических зонах Болгарии и Румынии. Лидеры ЕС назвали их серьезным нарушением международного и морского права, включая Конвенцию ООН по морскому праву, и призвали восстановить безопасный проход судов.

А сегодня, 20 октября. Кая Каллас сообщила о контактах ЕС с Турцией, Индией и государствами Глобального Юга по вопросу договоренности о свободе судоходства. По ее словам, Украина предложила такой механизм, но россия его отклонила.

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Чего ожидать дальше

На 22 октября Европарламент запланировал голосование по резолюции относительно эскалации российских ударов и безопасности Черного моря. Документ определит политическую позицию депутатов. Однако важно понимать, что он автоматически не создаст европейскую военно-морскую миссию, которая могла бы противодействовать агрессивным действиям россии в Черноморском регионе.

Поэтому дальнейшая ситуация будет зависеть от способности стран региона защищать суда и порты, наладить обмен разведывательной информацией и поддерживать альтернативные маршруты. А для Украины пока принципиальным остается непрерывный доступ к морскому экспорту.

Напомним

Несколько ранее Турция предупредила, что Черное море не должно стать новым фронтом в российско-украинской войне. Официальная Анкара также заявила о росте атак на гражданские суда и рисках для судоходства и продовольственной безопасности.