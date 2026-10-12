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Через месяц-два мир заговорит о голоде: Зеленский предупредил о дефиците продовольствия из-за рф

Киев • УНН

 • 1564 просмотра

Блокирование россией морского экспорта зерна может через месяц-два спровоцировать кризис в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

Через месяц-два мир заговорит о голоде: Зеленский предупредил о дефиците продовольствия из-за рф

Из-за блокирования россией морских путей экспорта украинского зерна уже через один-два месяца мир может столкнуться с масштабным продовольственным кризисом. Больше всего от этого риска могут пострадать страны Африки, Азии и Ближнего Востока. Об этом 12 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения на Варшавском форуме по безопасности, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, в настоящее время Украина не видит никаких признаков того, что россия стремится завершить войну или готова к деэскалации. В то же время международное сообщество сосредоточивает внимание преимущественно на энергетическом кризисе, оставляя без внимания угрозу нехватки продовольствия.

Мы сейчас не видим сигналов от россии, что они хотят окончания войны. Мы не видим элементарных шагов по деэскалации. Все говорят о дизеле и забывают о зерне. Через месяц-два все начнут говорить об агрокризисе. Не будет хватать продуктов питания для стран Африканского континента, некоторых стран Азии, Ближнего Востока. Потому что мы экспортируем миллионы тонн именно на эти рынки. А сейчас россия блокирует море

- заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что последствия блокирования украинского аграрного экспорта могут быть особенно ощутимыми для государств, зависящих от поставок продовольствия из Украины. Зеленский отдельно акцентировал, что Соединенные Штаты непосредственно не ощущают этой угрозы, поэтому международные дискуссии преимущественно касаются энергетических вопросов.

Соединенные Штаты этого не ощущают, поэтому вопрос идет только об энергетике. Это еще один вызов. Это голод. И он может быть во многих странах. И нужно думать обо всем, обо всех. Потому что мы все живем на этой планете

- отметил глава государства.

Зеленский призвал международных партнеров учитывать не только энергетические, но и продовольственные риски, вызванные российской агрессией.

Он подчеркнул, что своевременные совместные действия могут помочь предотвратить кризисы еще до того, как их последствия станут масштабными.

Напомним

Недавно Кабмин озвучил потери в сфере агроэкспорта без полного доступа к черноморским портам.

Александра Василенко

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