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Агроекспорт лише 46% від потенційного - в уряді озвучили втрати без повного доступу до чорноморських портів

Київ • УНН

 • 1040 перегляди

У вересні Україна експортувала 2,4 млн тонн агропродукції без повного доступу до чорноморських портів. Київ просить ЄС 1,1 млрд євро на логістику.

Агроекспорт лише 46% від потенційного - в уряді озвучили втрати без повного доступу до чорноморських портів

Україна у вересні експортувала 2,4 млн тонн агропродукції. І це 46% від потенційного обсягу - без повноцінного доступу до чорноморських портів. Про це повідомили у Мінагрополітики 2 жовтня, пише УНН.

Деталі

"У вересні Україна експортувала 2,4 млн тонн сільськогосподарської продукції, що становить 46% від потенційного необхідного обсягу експорту", - цитують у міністерстві міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького.

Що експортувала Україна

Зокрема:

  • 1,4 млн тонн припало на зернові (38% від потенційного експорту);
    • 444 тис. тонн – на олійні культури (83%);
      • 311 тис. тонн (64%) – на олію;
        • 280 тис. тонн (46%) – на шроти.

          "За напрямами перевезень 1,3 млн тонн, або 54%, експортовано через дунайські порти, 993 тис. тонн, або 41%, – залізницею, ще 120 тис. тонн, або 5%, – автомобільним транспортом", - повідомили в Мінагрополітики.

          "Без повноцінного доступу до чорноморських портів ми фактично маємо об'єктивну межу експорту на рівні 45-50%. Саме тому для України критично важливо зберігати та нарощувати альтернативні маршрути і водночас працювати з європейськими партнерами над компенсацією додаткових логістичних витрат", – зазначив Висоцький.

          Заклик до ЄС

          За словами міністра, Україна звернулася до Європейського Союзу з пропозицією спрямувати щонайменше 1,1 млрд євро на компенсацію додаткових логістичних витрат із розрахунку близько 50 євро на тонну. Така підтримка могла б створити можливість для додаткового експорту до 20 млн тонн української агропродукції. "Наразі українська сторона очікує на опрацювання запиту європейськими партнерами", - ідеться у повідомленні.

          Окрім того, Висоцький зазначив, що під час нещодавніх зустрічей у Брюсселі українська сторона порушила питання доступу української продукції до ринку ЄС.

          Зокрема, Україна та Європейська комісія обговорили зміну механізму адміністрування тарифних квот для молочної продукції та борошна.

          Та розширення можливостей експорту українського біоетанолу до ЄС. З 1 липня в Україні діє вимога додавати 7% біоетанолу до бензину. Через війну бензин для українського ринку імпортується з ЄС уже з доданим біоетанолом. Разом із таким бензином Україна щомісяця імпортує в середньому близько 10 тис. тонн біоетанолу – близько 120 тис. тонн на рік. Україна пропонує ЄС враховувати ці обсяги та надати додаткову квоту на експорт українського біоетанолу. Наразі чинна квота на експорт українського біоетанолу до ЄС становить 125 тис. тонн. 

          Щодо можливостей зберігання

          Водночас, міністр нагадав, що через обмежені можливості зберігання врожаю додаткова потреба України в потужностях для зберігання оцінюється приблизно у 11 млн тонн.

          Для її покриття Україна вже залучила понад 17,5 млн доларів підтримки від міжнародних партнерів на закупівлю зернових рукавів, які безплатно передаватимуть агровиробникам на прифронтових територіях. Безплатне отримання рукавів передбачене для агровиробників площею від 100 га до 3 тис. гектарів. Їх видача, як зазначається, має розпочатися у жовтні. 

          Також Мінагрополітики погоджує зміни до відповідної урядової постанови, які дозволять спрямувати 25 млн доларів фінансування Світового банку на компенсацію до 80% вартості зернових рукавів, придбаних агровиробниками самостійно. Зокрема, така підтримка передбачається для виробників площею від 100 до 7 тис. гектарів, а також аграріїв у прифронтових регіонах із площею від 3 до 7 тис. гектарів. Максимальний розмір компенсації становитиме 23 тис. грн за один рукав.

          Юлія Шрамко

          ЕкономікаАгроновини
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