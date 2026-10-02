Київ продовжують атакувати росіяни: є загиблий і постраждалі, рух мостами обмежили
Київ • УНН
У Дарницькому районі удар рф пошкодив багатоповерхівку: одна людина загинула, двоє постраждали. Рух мостами частково обмежили.
Атака рф вранці 2 жовтня у Києві забрала життя людини, ще двоє постраждали. Після попередніх ударів, у тому числі по Південному мосту, змінено роботу мостів між правим і лівим берегами у столиці. Про це УНН пише з посиланням на дані мера Києва Віталія Кличка та ДСНС України.
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Де сталося влучання
У Дарницькому районі Києва, за даними ДСНС, сталося влучання у 25-поверховий житловий будинок. Пожежа виникла на 24-25 поверхах та була ліквідована на площі 120 кв. м. Площа руйнувань становить близько 40 кв. м.
"Рятувальники вивели з будинку двох постраждалих, яких передали медикам. Під час ліквідації пожежі виявлено тіло загиблого. Ще 6 людей евакуйовано", - ідеться у повідомленні.
Триває розбирання та проливання конструкцій, додали у ДСНС.
Як працюють мости у Києві
Мер Кличко надав інформацію щодо руху мостами столиці, за інформацією від правоохоронців:
- Південний міст перекритий повністю з обох боків для руху транспорту;
- Частково обмежили рух однією смугою по мосту Метро з лівого на правий берег;
- На мосту Патона повністю обмежений рух транспорту з правого на лівий берег.
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Як повідомляють у місцевих телеграм-каналах і ЗМІ, на тлі обмежень руху мостами у Києві спостерігаються затори.
Як працює електричка
"Kyiv City Express курсує між берегами Києва за повним маршрутом та графіком. Попри ворожу атаку на столицю, ми продовжуємо працювати", - повідомили у соцмережах на сторінці Київської кільцевої електрички від Укрзалізниці.