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Київ продовжують атакувати росіяни: є загиблий і постраждалі, рух мостами обмежили

Київ • УНН

 • 9072 перегляди

У Дарницькому районі удар рф пошкодив багатоповерхівку: одна людина загинула, двоє постраждали. Рух мостами частково обмежили.

Київ продовжують атакувати росіяни: є загиблий і постраждалі, рух мостами обмежили

Атака рф вранці 2 жовтня у Києві забрала життя людини, ще двоє постраждали. Після попередніх ударів, у тому числі по Південному мосту, змінено роботу мостів між правим і лівим берегами у столиці. Про це УНН пише з посиланням на дані мера Києва Віталія Кличка та ДСНС України.

Київ: внаслідок російської атаки 1 особа загинула, щонайменше 2 - постраждали

- повідомили у ДСНС України.

Де сталося влучання

У Дарницькому районі Києва, за даними ДСНС, сталося влучання у 25-поверховий житловий будинок. Пожежа виникла на 24-25 поверхах та була ліквідована на площі 120 кв. м. Площа руйнувань становить близько 40 кв. м.

"Рятувальники вивели з будинку двох постраждалих, яких передали медикам. Під час ліквідації пожежі виявлено тіло загиблого. Ще 6 людей евакуйовано", - ідеться у повідомленні.

Триває розбирання та проливання конструкцій, додали у ДСНС.

Як працюють мости у Києві

Мер Кличко надав інформацію щодо руху мостами столиці, за інформацією від правоохоронців:

  • Південний міст перекритий повністю з обох боків для руху транспорту;
    • Частково обмежили рух однією смугою по мосту Метро з лівого на правий берег;
      • На мосту Патона повністю обмежений рух транспорту з правого на лівий берег.

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        Як повідомляють у місцевих телеграм-каналах і ЗМІ, на тлі обмежень руху мостами у Києві спостерігаються затори.

        Як працює електричка

        "Kyiv City Express курсує між берегами Києва за повним маршрутом та графіком. Попри ворожу атаку на столицю, ми продовжуємо працювати", - повідомили у соцмережах на сторінці Київської кільцевої електрички від Укрзалізниці.

        Юлія Шрамко

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