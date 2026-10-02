США запровадили санкції проти російської платіжної системи A7

Вашингтон запровадив санкції проти системи А7, яку Росія використала для проведення оплат через міжнародні банки у 2024 та 2025 роках. Про це повідомляє Міністерство фінансів США, інформує УНН.

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Зазначається, що станом на січень 2026 року A7 заявляла про понад 2 тисячі транзакцій щодня та загальний обсяг операцій понад 7,5 трлн рублів ($91,5 млрд) - це близько 13% зовнішньоторговельних операцій росії за 2025 рік.

Міністерство фінансів США ліквідує фінансову інфраструктуру, яка дозволяє Ірану та іншим супротивникам уникати санкцій, переміщувати незаконні кошти та підривати цілісність світової фінансової системи - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Згідно з санкціями, усе майно та частки у власності мережі A7, включаючи транзакції за участю субагентів, що діють від імені мережі A7, які знаходяться у Сполучених Штатах або перебувають у володінні чи під контролем осіб із США, будуть заблоковані.

Нагадаємо

Україна закликає Сполучені Штати запровадити санкції проти кількох російських організацій, які, за її даними, допомагають розвивати московську мережу супутників "Рассвет", національну альтернативу Starlink від SpaceX.

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