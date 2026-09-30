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Група конгресменів США закликала Трампа не послаблювати санкції проти рф та застосувати "закон Грема"

Київ • УНН

 • 464 перегляди

Двопартійна група конгресменів закликала Трампа відмовитися від послаблення санкцій проти рф. Вони наполягають на застосуванні "закону Грема".

Група конгресменів США закликала Трампа не послаблювати санкції проти рф та застосувати "закон Грема"

Двопартійна група членів Палати представників США звернулася до американського президента Дональда Трампа із закликом не послаблювати санкції проти росії, а натомість застосувати "закон Грема", який передбачає "пекельні" обмеження для рф. Про це йдеться в листі чотирьох законодавців із Групи підтримки України в Конгресі США, пише УНН.

Деталі

Законодавці від обох партій - Марсі Каптур, Браян Фіцпатрік, Майк Квіглі та Джо Вілсон - звернулися до адміністрації із закликом не послаблювати санкційні обмеження проти рф за її вторгнення в Україну.

Таким чином конгресмени відреагували на повідомлення ЗМІ про те, що в оточенні Трампа пропонують домагатися від росії звільнення політв'язнів в обмін на послаблення санкцій і відновлення економічних зв’язків із Москвою.

Члени Палати представників засудили цю ідею, наголосивши, що це лише підбадьорить кремль.

Поки триває повномасштабне вторгнення росії, метою якого є загарбання України та погрози нашим європейським союзникам, Сполучені Штати повинні вживати всіх необхідних заходів, щоб зупинити воєнного злочинця володимира путіна. Послаблення санкцій додасть росії сміливості й затягне війну

- йдеться у зверненні.

Вони також закликали Трампа схвалити санкційні заходи, передбачені "законом Грема". Згідно із законодавством, президент США має оголосити санкції проти росії до 18 жовтня.

Ми з нетерпінням очікуємо на перший раунд нових санкцій з боку адміністрації до 18 жовтня - першого терміну, передбаченого законом Ліндсі О. Грема про санкції проти росії та Ірану, - і закликаємо адміністрацію діяти оперативно, щоб посилити економічний тиск на росію. Миру в Європі можна досягти лише завдяки силі

- наголосили конгресмени.

Доповнення

22 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що "у разі потреби" застосує санкції проти росії, передбачені законом Ліндсі Грема.

Трамп погодив послаблення санкцій проти рф в обмін на політв’язнів - The Atlantic29.09.26, 17:39 • 5678 переглядiв

Ольга Розгон

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