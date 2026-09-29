Трамп погодив послаблення санкцій проти рф в обмін на політв’язнів - The Atlantic

Президент США Дональд Трамп погодився з пропозицією свого спеціального посланця у справах Східної Європи послабити американські санкції проти росії в обмін на звільнення політичних в’язнів. Про це повідомляє The Atlantic, передає УНН.

Як зазначає автор публікації, журналіст Саймон Шустер, ця ініціатива, яка все ще перебуває на ранніх стадіях і про яку раніше не повідомлялося, обіцяє просунути відразу кілька цілей Трампа.

Це допомогло б реінтегрувати росію у світову економіку та розширити переговори Трампа з кремлем за межі нерозв’язної війни в Україні, яку його посланцям не вдалося завершити після більш ніж року дипломатії. Це створить шлях для підписання США прибуткових угод щодо російської нафти, дизельного палива, рідкоземельних мінералів та інших товарів. Як бонус, звільнення в’язнів з гуманітарних міркувань може підкріпити аргументи Трампа щодо його довгоочікуваної Нобелівської премії миру