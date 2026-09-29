Трамп погодив послаблення санкцій проти рф в обмін на політв’язнів - The Atlantic

$44.820.0350.970.16
ukenru
14:38 • 2514 перегляди
У рф впав бомбардувальник Ту-95, один з таких обстрілював “Охматдит” - що відомо про літакPhotoVideo
14:30 • 2752 перегляди
Лідери ЄС збираються закликати Україну до "інтенсифікації" реформ - ЗМІ
14:15 • 2704 перегляди
Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16 до кінця року - Зеленський
12:41 • 14683 перегляди
Ліга націй: анонс матчу Україна-Північна Ірландія
12:33 • 11629 перегляди
В Україні виділили понад пів мільярда гривень на резервні цифрові системи держави на тлі атак рф на дата-центри
11:25 • 14396 перегляди
МВФ прогнозує Україні дефіцит у $54 млрд до 2029 року - Bloomberg
10:29 • 15838 перегляди
"Послання москві чітке" - Рютте зробив нову заяву про підтримку НАТО України
29 вересня, 08:08 • 18452 перегляди
Понад 50 поїздів відстають від графіка на тлі атак рф - де і які затримкиPhoto
29 вересня, 05:26 • 24101 перегляди
Над Україною знешкодили запущені рф "Циркон" і балістику - деталі від ПС ЗСУ
29 вересня, 04:35 • 28086 перегляди
росія може кинути на фронт ще до 300 тисяч людей до кінця року – "Мадяр"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
2.9м/с
47%
761мм
Популярнi новини
Головний ворог молодила - не мороз, а вода: як поливати, підживлювати й захищати рослину29 вересня, 06:58 • 28758 перегляди
Відключення світла через російські атаки поширилися західніше - де немає електрики29 вересня, 07:17 • 4758 перегляди
Андрій Шевченко святкує 50-річчя: шлях від "Динамо" до УАФPhotoVideo09:13 • 21175 перегляди
Український НРК-амфібія вперше доставив вантаж на фронт, подолавши понад 40 км сушею та водоюPhoto09:43 • 6380 перегляди
Сінабони вдома: 5 рецептів пухких булочок із різними начинкамиPhoto12:47 • 10395 перегляди
Публікації
У рф впав бомбардувальник Ту-95, один з таких обстрілював “Охматдит” - що відомо про літакPhotoVideo14:38 • 2516 перегляди
Сінабони вдома: 5 рецептів пухких булочок із різними начинкамиPhoto12:47 • 10453 перегляди
Ліга націй: анонс матчу Україна-Північна Ірландія12:41 • 14684 перегляди
Андрій Шевченко святкує 50-річчя: шлях від "Динамо" до УАФPhotoVideo09:13 • 21231 перегляди
Головний ворог молодила - не мороз, а вода: як поливати, підживлювати й захищати рослину29 вересня, 06:58 • 28817 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Марк Рютте
Бред Пітт
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Одеська область
Франція
Реклама
УНН Lite
Уже друга дитина Джолі та Пітта відмовилася від прізвища батькаVideo13:55 • 2690 перегляди
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін вперше стала мамою29 вересня, 02:04 • 27608 перегляди
Алі Лартер вийшла на червону доріжку з 11-річною донькою, яку називають її "двійником"29 вересня, 00:05 • 29880 перегляди
Марія Шрайвер показала рідкісні фото молодшого сина від Арнольда ШварценеггераPhoto28 вересня, 23:06 • 28944 перегляди
Бен Стіллер розповів, що допомогло йому врятувати шлюб після багаторічної розлуки28 вересня, 22:05 • 27905 перегляди
Актуальне
Техніка
Ту-95
Bild
NASAMS
The Guardian

Трамп погодив послаблення санкцій проти рф в обмін на політв’язнів - The Atlantic

Київ • УНН

 • 432 перегляди

Трамп підтримав ідею послабити санкції проти росії в обмін на звільнення політичних в’язнів. Ініціатива перебуває на ранній стадії.

Трамп погодив послаблення санкцій проти рф в обмін на політв’язнів - The Atlantic

Президент США Дональд Трамп погодився з пропозицією свого спеціального посланця у справах Східної Європи послабити американські санкції проти росії в обмін на звільнення політичних в’язнів. Про це повідомляє The Atlantic, передає УНН.

Деталі

Як зазначає автор публікації, журналіст Саймон Шустер, ця ініціатива, яка все ще перебуває на ранніх стадіях і про яку раніше не повідомлялося, обіцяє просунути відразу кілька цілей Трампа.

Це допомогло б реінтегрувати росію у світову економіку та розширити переговори Трампа з кремлем за межі нерозв’язної війни в Україні, яку його посланцям не вдалося завершити після більш ніж року дипломатії. Це створить шлях для підписання США прибуткових угод щодо російської нафти, дизельного палива, рідкоземельних мінералів та інших товарів. Як бонус, звільнення в’язнів з гуманітарних міркувань може підкріпити аргументи Трампа щодо його довгоочікуваної Нобелівської премії миру

- йдеться в публікації.

Спеціальний посланець Трампа у справах Східної Європи Джон Коул вважає, що "чим більше взаємодії між США і росією, тим більше компромісів - або економічні, в’язні, або будь-що інше - крок за кроком веде до миру".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп знову закликав Президента України Володимира Зеленського поїхати до москви на зустріч із російським диктатором володимиром путіним - попри неодноразові відмови в минулому, - оскільки США прагнуть відновити мирні переговори між Україною та росією.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна