Президент США Дональд Трамп согласился с предложением своего специального посланника по делам Восточной Европы ослабить американские санкции против россии в обмен на освобождение политических заключённых. Об этом сообщает The Atlantic, передаёт УНН.

Детали

Как отмечает автор публикации, журналист Саймон Шустер, эта инициатива, которая всё ещё находится на ранних стадиях и о которой ранее не сообщалось, обещает продвинуть сразу несколько целей Трампа.

Это помогло бы реинтегрировать россию в мировую экономику и расширить переговоры Трампа с кремлём за пределы неразрешимой войны в Украине, которую его посланникам не удалось завершить после более чем года дипломатии. Это создаст путь для подписания США выгодных соглашений о российской нефти, дизельном топливе, редкоземельных минералах и других товарах. В качестве бонуса освобождение заключённых по гуманитарным соображениям может подкрепить аргументы Трампа в пользу его долгожданной Нобелевской премии мира - говорится в публикации.

Специальный посланник Трампа по делам Восточной Европы Джон Коул считает, что "чем больше взаимодействия между США и россией, тем больше компромиссов - экономических, связанных с заключёнными или любых других - шаг за шагом ведёт к миру".

Напомним

Президент США Дональд Трамп снова призвал Президента Украины Владимира Зеленского поехать в москву на встречу с российским диктатором владимиром путиным - несмотря на неоднократные отказы в прошлом, - поскольку США стремятся возобновить мирные переговоры между Украиной и россией.