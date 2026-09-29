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Трамп согласовал смягчение санкций против рф в обмен на политических заключённых - The Atlantic

Киев • УНН

 • 1306 просмотра

Трамп поддержал идею смягчить санкции против россии в обмен на освобождение политических заключённых. Инициатива находится на ранней стадии.

Трамп согласовал смягчение санкций против рф в обмен на политических заключённых - The Atlantic

Президент США Дональд Трамп согласился с предложением своего специального посланника по делам Восточной Европы ослабить американские санкции против россии в обмен на освобождение политических заключённых. Об этом сообщает The Atlantic, передаёт УНН.

Детали

Как отмечает автор публикации, журналист Саймон Шустер, эта инициатива, которая всё ещё находится на ранних стадиях и о которой ранее не сообщалось, обещает продвинуть сразу несколько целей Трампа.

Это помогло бы реинтегрировать россию в мировую экономику и расширить переговоры Трампа с кремлём за пределы неразрешимой войны в Украине, которую его посланникам не удалось завершить после более чем года дипломатии. Это создаст путь для подписания США выгодных соглашений о российской нефти, дизельном топливе, редкоземельных минералах и других товарах. В качестве бонуса освобождение заключённых по гуманитарным соображениям может подкрепить аргументы Трампа в пользу его долгожданной Нобелевской премии мира

- говорится в публикации.

Специальный посланник Трампа по делам Восточной Европы Джон Коул считает, что "чем больше взаимодействия между США и россией, тем больше компромиссов - экономических, связанных с заключёнными или любых других - шаг за шагом ведёт к миру".

Напомним

Президент США Дональд Трамп снова призвал Президента Украины Владимира Зеленского поехать в москву на встречу с российским диктатором владимиром путиным - несмотря на неоднократные отказы в прошлом, - поскольку США стремятся возобновить мирные переговоры между Украиной и россией.

Евгений Устименко

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Украина