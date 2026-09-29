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"Послание москве четкое" - Рютте сделал новое заявление о поддержке НАТО Украины

Киев • УНН

 • 9192 просмотра

Рютте заявил, что россия не смогла сломить единство НАТО, несмотря на диверсии и дроны. Альянс укрепляет оборону и поддержку Украины.

"Послание москве четкое" - Рютте сделал новое заявление о поддержке НАТО Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников сохранять спокойствие и продолжать поддерживать Украину. Он отметил, что россии не удаётся подорвать решимость альянса и остановить его поддержку Украины, несмотря на рост числа диверсий и инцидентов с дронами против НАТО. Об этом Рютте заявил на пресс-конференции 29 сентября, пишет УНН.

россия продолжает свою безрассудную кампанию враждебных действий против союзников по НАТО. Она пытается ослабить нашу решимость и остановить нашу поддержку Украины. Но россия терпит неудачу. Она терпит неудачу на поле боя в Украине, и ей не удаётся подорвать наше единство и поддержку Украины. Наше послание москве чёткое. Мы будем делать для Украины ещё больше, а не меньше

- подчеркнул Рютте.

Он отметил, что "повторяющиеся инциденты с дронами на нашем восточном фланге продемонстрировали развитие угрозы, и мы усиливаем нашу интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону". 

"Мы адаптируем и усиливаем нашу позицию в противодействии беспилотникам", - указал Генсек НАТО.

Говоря на тему гибридных атак, Рютте признал, что они "оказывают влияние", но, по его словам, НАТО располагает "всеми вариантами реагирования: иногда видимыми, иногда нет".

"Я не говорю, что эти злонамеренные действия в серой зоне не оказывают влияния. Они могут оказывать влияние, а иногда оказывают очевидное влияние. Я имею в виду, что у нас есть все варианты реагирования. Иногда видимые, иногда нет, не всегда публичные, не всегда "зуб за зуб"", - сказал Рютте.

При этом он призвал союзников: "Продолжайте укреплять НАТО".

"И, наконец, (...) продолжайте поддерживать Украину, потому что лучший ответ на любые действия в этой серой зоне, которые осуществляет россия, - это большая поддержка Украины, а не меньшая. Потому что в конечном счёте они хотят разделить нас, чтобы мы потеряли фокус по Украине и начали обсуждать друг с другом, что происходит, почему и как всё это взаимосвязано", - подчеркнул Генсек НАТО.

Сохраняйте спокойствие, продолжайте и поддерживайте Украину, поддерживайте её больше, а не меньше, так же, как мы это делаем, в том числе благодаря Европейскому Союзу, кредиту на поддержку Украины

- подчеркнул Рютте.

Он также сообщил о "прекрасной новости": "Мы достигли порога в 10 миллиардов, когда речь идёт о средствах PURL. Это жизненно важно для поставок из США в Украину, которые финансируются Канадой и европейскими союзниками, включая Европейский Союз, который играет здесь большую роль".

"Так что всё это чрезвычайно важно. Мы (...) не должны быть наивными в отношении россии. Но они знают, что мы сильнее, и мы должны обеспечить, продолжая наши инвестиции, что мы также будем сильнее через два, три и пять лет. Именно это мы и делаем", - отметил Генсек.

российская диверсионная кампания в ЕС не смогла подорвать поддержку Украины — главком НАТО29.09.26, 10:24 • 2964 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Марк Рютте
НАТО
Европейский Союз
Канада
Соединённые Штаты
Украина