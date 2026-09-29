Что празднуют 29 сентября в Украине и мире

29 сентября в Украине чтят День памяти жертв Бабьего Яра, в мире под эгидой ВОЗ и ООН отмечают Всемирный день сердца и Международный день осведомлённости о потерях и расточительстве пищевых продуктов. В церковном календаре по новому стилю чтят преподобного Кириака Отшельника и мученика Феофана Милостивого, а по старому стилю вспоминают святую великомученицу Евфимию Всехвальную, пишет УНН.

День памяти жертв Бабьего Яра в Украине

День общенационального траура и памяти, посвящённый годовщине одной из самых страшных трагедий Холокоста и Второй мировой войны. Именно 29–30 сентября 1941 года в урочище Бабий Яр в Киеве нацистские оккупанты расстреляли более 33 тысяч евреев. В течение всего периода оккупации Бабий Яр стал местом массовых казней более 100 тысяч человек — евреев, ромов, украинских националистов, советских военнопленных, пациентов психиатрической больницы и подпольщиков. Этот день является символом борьбы с антисемитизмом, ксенофобией и тоталитарными преступлениями против человечества.

Всемирный день сердца (World Heart Day)

Официальная глобальная медицинская дата, учреждённая в 1999 году Всемирной федерацией сердца (WHF) при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Цель дня — повышение осведомлённости общества о сердечно-сосудистых заболеваниях (ССЗ), которые остаются ведущей причиной смертности в мире, и популяризация здорового образа жизни. Мероприятие призывает правительства и граждан заниматься профилактикой инфарктов и инсультов посредством контроля артериального давления, отказа от табака, сбалансированного питания и активной физической деятельности.

Международный день осведомлённости о потерях и расточительстве пищевых продуктов (International Day of Awareness of Food Loss and Waste)

Официальный день ООН, учреждённый Генеральной Ассамблеей в 2019 году по совместной инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Мероприятие освещает проблему расточительства продовольствия, поскольку почти треть всех производимых в мире продуктов питания теряется или выбрасывается, что наносит огромный ущерб экономике, усугубляет голод и приводит к образованию до 10% глобальных выбросов парниковых газов.

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память преподобного Кириака Отшельника — выдающегося христианского аскета и подвижника V–VI веков, который провёл более семидесяти лет в пустынях Святой Земли, подвизаясь в монастырях святого Евфимия и Лавре Сука. Кириак прославился кротостью, бескорыстной молитвенной помощью, борьбой против оригенизма и глубоким духовным опытом отшельничества.

По старому календарю верующие чтят память святой великомученицы Евфимии Всехвальной, пострадавшей за христианскую веру в IV веке в Халкидоне во времена гонений императора Диоклетиана. В этот день также вспоминают чудо, произошедшее от её мощей в 451 году во время IV Вселенского собора, когда святая чудесным образом подтвердила истинность православного симфонического вероисповедания.