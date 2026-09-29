Що святкують 29 вересня в Україні та світі

29 вересня в Україні вшановують День пам'яті жертв Бабиного Яру, у світі під егідою ВООЗ та ООН відзначають Всесвітній день серця та Міжнародний день усвідомлення втрат і марнотратства харчових продуктів. У церковному календарі за новим стилем вшановують преподобного Киріака Самітника та мученика Феофана Милостивого, а за старим стилем згадують святу великомученицю Євфимію Всехвальну, пише УНН.

День пам'яті жертв Бабиного Яру в Україні

День всенаціональної жалоби та пам'яті, присвячений роковинам однієї з найстрашніших трагедій Голокосту та Другої світової війни. Саме 29–30 вересня 1941 року в урочищі Бабин Яр у Києві нацистські окупанти розстріляли понад 33 тисячі євреїв. Протягом усього періоду окупації Бабин Яр став місцем масових страт понад 100 тисяч людей — євреїв, ромів, українських націоналістів, радянських військовополонених, пацієнтів психіатричної лікарні та підпільників. Цей день є символом боротьби з антисемітизмом, ксенофобією та тоталітарними злочинами проти людства.

Всесвітній день серця (World Heart Day)

Офіційна глобальна медична дата, заснована у 1999 році Всесвітньою федерацією серця (WHF) за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Мета дня — підвищення обізнаності суспільства про серцево-судинні захворювання (ССЗ), які залишаються провідною причиною смертності у світі, та популяризація здорового способу життя. Подія закликає уряди та громадян до профілактики інфарктів й інсультів шляхом контролю артеріального тиску, відмови від тютюну, збалансованого харчування та активного фізичного руху.

Міжнародний день усвідомлення втрат і марнотратства харчових продуктів (International Day of Awareness of Food Loss and Waste)

Офіційний день ООН, заснований Генеральною Асамблеєю у 2019 році за спільної ініціативи Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) та Програми ООН з довкілля (ЮНЕП). Подія висвітлює проблему марнування їжі, адже майже третина всіх вироблених у світі продуктів харчування втрачається або викидається, що завдає величезних збитків економіці, поглиблює голод та спричиняє до 10% глобальних викидів парникових газів.

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять преподобного Киріака Самітника — видатного християнського аскета й подвижника V–VI століть, який провів понад сімдесят років у пустелях Святої Землі, подвизаючись у монастирях святого Євфимія та Лаврі Сука. Киріак прославився лагідністю, дармовою молитовною допомогою, боротьбою проти оригенізму та глибоким духовним досвідом відлюдництва.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святої великомучениці Євфимії Всехвальної, яка постраждала за християнську віру в IV столітті в Халкідоні за часів переслідувань імператора Діоклетіана. У цей день згадують також диво, яке сталося від її мощей у 451 році під час IV Вселенського собору, коли свята чудесним чином підтвердила істинність православного симфонічного віросповідання.