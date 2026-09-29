Що святкують 29 вересня в Україні та світі

$44.840.1351.140.01
ukenru
04:35 • 6250 перегляди
росія може кинути на фронт ще до 300 тисяч людей до кінця року – "Мадяр"
04:29 • 7540 перегляди
Макрон після удару рф по НАН: "Це нове свідчення зневаги російського режиму до науки та правди"Photo
03:49 • 10862 перегляди
ЗСУ знищили три російські танки за 65 км від фронту, хоча окупанти закопали їх у землю
02:37 • 17515 перегляди
У росії через тиждень після "виборів" так і не змогли опублікувати повні результати через "математичні суперечності"
01:57 • 18267 перегляди
ЗСУ перетворили радянські БТР-60 на роботів-камікадзе для прориву російської оборониPhoto
01:16 • 15958 перегляди
Україна вироблятиме ракети Aster 30 для однієї з найпотужніших систем ППО Європи
00:37 • 17328 перегляди
Як росіяни зробили свої "Герані" ще небезпечнішими і чому нова система краще працює вдень
23:42 • 15621 перегляди
росія вночі вдарила балістикою по Києву: пошкоджені адмінбудівля та навчальний заклад
28 вересня, 23:17 • 14191 перегляди
На кордоні з Україною у Польщі готуються до можливої гібридної атаки росії
28 вересня, 22:16 • 14116 перегляди
У Франції через два місяці повністю загасили найбільшу з 1949 року лісову пожежу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2.2м/с
90%
757мм
Популярнi новини
Кличко подав заяву на тимчасову опіку над донькою після смерті Гайден Панеттьєрі28 вересня, 21:05 • 17465 перегляди
Бен Стіллер розповів, що допомогло йому врятувати шлюб після багаторічної розлуки28 вересня, 22:05 • 15139 перегляди
Президентка Молдови емоційно відреагувала на "навмисні" удари рф по Києву28 вересня, 22:56 • 9722 перегляди
Марія Шрайвер показала рідкісні фото молодшого сина від Арнольда ШварценеггераPhoto28 вересня, 23:06 • 14203 перегляди
Алі Лартер вийшла на червону доріжку з 11-річною донькою, яку називають її "двійником"00:05 • 12044 перегляди
Публікації
“Дитина війни”: що реально дає статус і як його оформити28 вересня, 16:37 • 41541 перегляди
Удари рф по дата-центрах: чи залишать окупанти Україну без інтернету
Ексклюзив
28 вересня, 14:10 • 45260 перегляди
Федерація шахів закликає СБУ порушити справу про держзраду проти Подоляка через його призначення у керівництво FIDEPhotoVideo28 вересня, 13:51 • 44196 перегляди
Підробка медичних документів: чому клініка Odrex не надала Департаменту Одеської ОВА історію хвороби померлого пацієнта?
Ексклюзив
28 вересня, 09:18 • 87196 перегляди
Астропрогноз на 28 вересня - 4 жовтня: один із напруженіших тижнів року, ретроградна Венера та важливий період для України
Ексклюзив
28 вересня, 07:17 • 78715 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Мар'яна Безугла
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Донецька область
Луганська область
Реклама
УНН Lite
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін вперше стала мамою02:04 • 7288 перегляди
Алі Лартер вийшла на червону доріжку з 11-річною донькою, яку називають її "двійником"00:05 • 12116 перегляди
Марія Шрайвер показала рідкісні фото молодшого сина від Арнольда ШварценеггераPhoto28 вересня, 23:06 • 14275 перегляди
Бен Стіллер розповів, що допомогло йому врятувати шлюб після багаторічної розлуки28 вересня, 22:05 • 15211 перегляди
Кличко подав заяву на тимчасову опіку над донькою після смерті Гайден Панеттьєрі28 вересня, 21:05 • 17537 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Facebook
Золото
Фільм

Що святкують 29 вересня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 1726 перегляди

Україна вшановує жертв Бабиного Яру, а світ відзначає дні серця та протидії харчовим втратам. Віряни згадують Киріака й Євфимію.

Що святкують 29 вересня в Україні та світі

29 вересня в Україні вшановують День пам'яті жертв Бабиного Яру, у світі під егідою ВООЗ та ООН відзначають Всесвітній день серця та Міжнародний день усвідомлення втрат і марнотратства харчових продуктів. У церковному календарі за новим стилем вшановують преподобного Киріака Самітника та мученика Феофана Милостивого, а за старим стилем згадують святу великомученицю Євфимію Всехвальну, пише УНН.

 День пам'яті жертв Бабиного Яру в Україні

 День всенаціональної жалоби та пам'яті, присвячений роковинам однієї з найстрашніших трагедій Голокосту та Другої світової війни. Саме 29–30 вересня 1941 року в урочищі Бабин Яр у Києві нацистські окупанти розстріляли понад 33 тисячі євреїв. Протягом усього періоду окупації Бабин Яр став місцем масових страт понад 100 тисяч людей — євреїв, ромів, українських націоналістів, радянських військовополонених, пацієнтів психіатричної лікарні та підпільників. Цей день є символом боротьби з антисемітизмом, ксенофобією та тоталітарними злочинами проти людства.

Всесвітній день серця (World Heart Day)

 Офіційна глобальна медична дата, заснована у 1999 році Всесвітньою федерацією серця (WHF) за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Мета дня — підвищення обізнаності суспільства про серцево-судинні захворювання (ССЗ), які залишаються провідною причиною смертності у світі, та популяризація здорового способу життя. Подія закликає уряди та громадян до профілактики інфарктів й інсультів шляхом контролю артеріального тиску, відмови від тютюну, збалансованого харчування та активного фізичного руху.

 Міжнародний день усвідомлення втрат і марнотратства харчових продуктів (International Day of Awareness of Food Loss and Waste)

Офіційний день ООН, заснований Генеральною Асамблеєю у 2019 році за спільної ініціативи Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) та Програми ООН з довкілля (ЮНЕП). Подія висвітлює проблему марнування їжі, адже майже третина всіх вироблених у світі продуктів харчування втрачається або викидається, що завдає величезних збитків економіці, поглиблює голод та спричиняє до 10% глобальних викидів парникових газів.

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять преподобного Киріака Самітника — видатного християнського аскета й подвижника V–VI століть, який провів понад сімдесят років у пустелях Святої Землі, подвизаючись у монастирях святого Євфимія та Лаврі Сука. Киріак прославився лагідністю, дармовою молитовною допомогою, боротьбою проти оригенізму та глибоким духовним досвідом відлюдництва. 

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святої великомучениці Євфимії Всехвальної, яка постраждала за християнську віру в IV столітті в Халкідоні за часів переслідувань імператора Діоклетіана. У цей день згадують також диво, яке сталося від її мощей у 451 році під час IV Вселенського собору, коли свята чудесним чином підтвердила істинність православного симфонічного віросповідання.

Олександра Месенко

СуспільствоКультураСвіт
Всесвітня організація охорони здоров'я
Організація Об'єднаних Націй
Україна
Київ