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Головний ворог молодила - не мороз, а вода: як поливати, підживлювати й захищати рослину

Київ • УНН

 • 1838 перегляди

Молодило витримує посуху та морози до –30…–35 °C, але потребує сонця, дренажу й помірного поливу. Надлишок вологи спричиняє гниття.

Головний ворог молодила - не мороз, а вода: як поливати, підживлювати й захищати рослину

Молодило (Sempervivum) — багаторічний сукулент родини товстолистих, який у народі називають "заячою капустою" чи "живучкою" за здатність виживати в найскладніших умовах. Рослина формує компактні розетки з м'ясистих листків, що накопичують вологу, тому легко переносить посуху, спеку і навіть сильні морози. Молодило вирощують як декоративну культуру для альпінаріїв, кам'янистих садів, бордюрів, контейнерів і навіть "зелених дахів" — завдяки невибагливості й багатству кольорів розеток, від смарагдово-зеленого до бордового й сріблясто-фіолетового.

Як правильно доглядати за цією рослиною, — розповідає УНН

Коли і де садити молодило

Найсприятливіший час для посадки — весна, з квітня по травень, коли ґрунт прогрівся, але спека ще не виснажує молоді рослини. Підходить і рання осінь, у вересні, щоб молодило встигло вкоренитися до холодів. 

Для посадки обирають сонячне або злегка притінене місце: чим більше світла отримує рослина, тим яскравіше й насиченіше забарвлення її розеток. У тіні молодило витягується, втрачає компактність і декоративність. Ідеальні локації для цієї рослини — кам'янисті гірки, підвищені клумби, щілини між камінням, підвіконня контейнерів із хорошим відтоком води.

А де молодило українці часто обирають для озеленення надгробків. Витривала рослина здатна довгий час рости без активного догляду зі сторони людини й давати гарну зелень, створюючи естетичний ефект. 

Який ґрунт підходить для молодила

Головна вимога до ґрунту — пухкість і хороша водопроникність. Молодило категорично не переносить важких, глинистих і перезволожених субстратів. Оптимальна суміш — звичайна садова земля, крупний пісок і дрібний гравій чи перліт у пропорції приблизно 2:1:1. На дно посадкової ями або горщика обов'язково закладають дренажний шар із керамзиту, битої цегли чи дрібного каміння, щоб унеможливити застій води біля коріння. Занадто поживний і вологий ґрунт провокує гниття та робить рослину вразливою до хвороб.

Як поливати молодило

Полив — найважливіший і водночас найпростіший аспект догляду за молодилом, головне правило якого — не перестаратися. Одразу після посадки рослину поливають помірно, доки вона не вкорениться. Надалі молодило поливають лише в посушливі періоди, коли верхній шар ґрунту повністю висох на кілька сантиметрів углиб. Улітку зазвичай достатньо одного поливу на 7–10 днів, а в дощову погоду чи восени додатковий полив взагалі не потрібен — рослині вистачає природних опадів. Найбільша небезпека для молодила — саме надлишок вологи, який призводить до загнивання коренів і розеток, а не посуха, яку рослина витримує без проблем.

Чим підживлювати молодило

Молодило не потребує частого і рясного підживлення. Навпаки, надлишок добрив, особливо азотних, шкодить рослині: вона втрачає характерну компактність розетки, стає пухкою та більш вразливою до хвороб і шкідників. Раз на рік, навесні, можна внести невелику кількість комплексного мінерального добрива для сукулентів або кактусів у половинній дозі від рекомендованої виробником. Органічні добрива — перегній, компост, свіжий гній — молодилу протипоказані, оскільки надмірно збагачують і зволожують ґрунт.

Обрізка та формування

Спеціальної обрізки молодило не потребує, адже його розеткова будова формується природним чином. Догляд зводиться до видалення сухих, пошкоджених або загниваючих нижніх листків біля основи розетки — це запобігає поширенню гнилі та зберігає охайний вигляд куртини. Варто пам'ятати, що материнська розетка цвіте один раз у житті, викидаючи квітконос, а після цвітіння відмирає, залишаючи навколо себе численні дочірні розетки-"дітки". Відцвілу розетку рекомендується акуратно видалити, звільнивши місце для молодих пагонів і зберігши декоративність композиції.

Хвороби і шкідники молодила

За дотримання правил поливу молодило рідко хворіє. Найпоширеніша проблема — гниль кореневої шийки або самої розетки, яка виникає через надлишок вологи, особливо в холодну пору року. Уражені частини слід негайно видаляти, а ґрунт навколо підсушувати і покращувати дренаж. Зрідка рослину атакують борошнисті червці чи попелиця: з ними борються обробкою мильним розчином або відповідними інсектицидами. Найкраща профілактика — хороший дренаж, помірний полив і достатнє провітрювання посадок.

Як підготувати молодило до зими

Молодило — надзвичайно морозостійка рослина: більшість видів витримують зниження температури до –30…–35 °C без будь-якого укриття, за умови, що ростуть у добре дренованому ґрунті. Головна загроза взимку —  надлишкова волога. Тала вода та затяжні осінні дощі можуть спричинити випрівання розеток. Тому восени варто подбати про відведення вологи: підняти клумбу, забезпечити стік або накрити рослини лапником чи нетканим матеріалом, що пропускає повітря, але захищає від зайвої води. Обрізати чи додатково поливати молодило перед зимою не потрібно — рослина самостійно готується до періоду спокою.

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Олександра Василенко

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