В Україні виділили понад пів мільярда гривень на резервні цифрові системи держави на тлі атак рф на дата-центри

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Уряд виділив 518,3 млн грн з резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів на тлі російських атак. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.

В умовах російських атак на цифрову інфраструктуру Уряд виділив 518,3 млн грн з резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів - повідомив Корецький.

За його словами, кошти спрямують на створення територіально відокремлених резервних середовищ і майданчиків, хмарної інфраструктури, закупівлю серверного обладнання, програмного забезпечення, систем резервного копіювання та відновлення.

Це дозволить швидше відновлювати роботу державних систем і сервісів у разі пошкоджень внаслідок обстрілів чи кібератак. Маємо бути готовими до різних сценаріїв, зокрема найгірших - резюмував Корецький.

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