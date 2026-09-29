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В Україні виділили понад пів мільярда гривень на резервні цифрові системи держави на тлі атак рф на дата-центри

Київ • УНН

 • 4010 перегляди

Кошти спрямують на резервні середовища, хмарну інфраструктуру та обладнання. Це має пришвидшити відновлення систем після атак.

В Україні виділили понад пів мільярда гривень на резервні цифрові системи держави на тлі атак рф на дата-центри
Фото ілюстративне

Уряд виділив 518,3 млн грн з резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів на тлі російських атак. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.

В умовах російських атак на цифрову інфраструктуру Уряд виділив 518,3 млн грн з резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів 

- повідомив Корецький.

За його словами, кошти спрямують на створення територіально відокремлених резервних середовищ і майданчиків, хмарної інфраструктури, закупівлю серверного обладнання, програмного забезпечення, систем резервного копіювання та відновлення.

Це дозволить швидше відновлювати роботу державних систем і сервісів у разі пошкоджень внаслідок обстрілів чи кібератак. Маємо бути готовими до різних сценаріїв, зокрема найгірших 

- резюмував Корецький.

Удари рф по дата-центрах: чи залишать окупанти Україну без інтернету28.09.26, 17:10 • 57412 переглядiв

Нагадаємо

Раніше Президент України Володимир Зеленський за результатами Ставки Верховного головнокомандувача анонсував посилення захисту дата-центрів та інших об’єктів у сфері зв’язку.

Антоніна Туманова

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