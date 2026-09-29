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"Карма" - Безугла після удару рф по НАН звинуватила академіків у тому, що вони "нічого не зробили для ППО"

Київ • УНН

 • 2196 перегляди

Після удару РФ по будівлі НАН у Києві Безугла закликала реформувати або закрити академію. Її слова спричинили хвилю критики.

"Карма" - Безугла після удару рф по НАН звинуватила академіків у тому, що вони "нічого не зробили для ППО"

Народна депутатка Мар'яна Безугла після російського удару по будівлі Національної академії наук України заявила, що установу давно потрібно було реформувати або закрити, а академіків звинуватила у відсутності внеску в розвиток ППО. Свій допис вона опублікувала у Facebook, пише УНН.

Деталі

Безугла назвала НАН "беззмістовним залишком СРСР" та заявила, що росіяни її "просто бомблять, бо можуть".

Академіки НІЧОГО не зробили для розвитку ППО, сидячи у своїй бульбашці 5 років повномасштабного вторгнення і 12 років війни. Ось така химерна, сумна "карма". У війні немає справедливості – тільки наслідки

– написала депутатка.

Допис Безуглої викликав критику

Після реакції користувачів Безугла доповнила свій допис. Вона зазначила, що їй пишуть про жорстокість її слів, однак своєї позиції щодо Академії не змінила.

Людей шкода. Мені вже пишуть про "фундаментальну науку в Україні". А скільки Нобелівських премій? Яка така фундаментальна наука? Де вона? Не вміємо у фундаментальну, то треба хоча б у прикладну

– заявила Безугла.

Її слова спричинили хвилю критики у соцмережах. Зокрема, користувачі ставили під сумнів тезу депутатки про те, що саме Національна академія наук мала відповідати за розвиток української протиповітряної оборони.

28 вересня російський ударний безпілотник влучив у будівлю Президії НАН України в Києві. Внаслідок атаки загинула помічниця першого віцепрезидента НАН Володимира Горбуліна, сам Горбулін постраждав від уламків скла.

Макрон після удару рф по НАН: "Це нове свідчення зневаги російського режиму до науки та правди"29.09.26, 07:29 • 10960 переглядiв

Степан Гафтко

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Мар'яна Безугла
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