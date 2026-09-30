Группа конгрессменов США призвала Трампа не ослаблять санкции против рф и применить «закон Грэма»
Киев • УНН
Двухпартийная группа конгрессменов призвала Трампа отказаться от ослабления санкций против рф. Они настаивают на применении "закона Грэма".
Двухпартийная группа членов Палаты представителей США обратилась к американскому президенту Дональду Трампу с призывом не ослаблять санкции против россии, а вместо этого применить "закон Грэма", предусматривающий "адские" ограничения для рф. Об этом говорится в письме четырех законодателей из Группы поддержки Украины в Конгрессе США, пишет УНН.
Детали
Законодатели от обеих партий — Марси Каптур, Брайан Фицпатрик, Майк Куигли и Джо Уилсон — обратились к администрации с призывом не ослаблять санкционные ограничения против рф за ее вторжение в Украину.
Таким образом конгрессмены отреагировали на сообщения СМИ о том, что в окружении Трампа предлагают добиваться от россии освобождения политзаключенных в обмен на ослабление санкций и восстановление экономических связей с москвой.
Члены Палаты представителей осудили эту идею, подчеркнув, что это лишь подбодрит Кремль.
Пока продолжается полномасштабное вторжение россии, целью которого является захват Украины и угрозы нашим европейским союзникам, Соединенные Штаты должны принимать все необходимые меры, чтобы остановить военного преступника владимира путина. Ослабление санкций придаст россии смелости и затянет войну
Они также призвали Трампа одобрить санкционные меры, предусмотренные "законом Грэма". Согласно законодательству, президент США должен объявить санкции против россии до 18 октября.
Мы с нетерпением ожидаем первого раунда новых санкций со стороны администрации до 18 октября — первого срока, предусмотренного законом Линдси О. Грэма о санкциях против россии и Ирана, — и призываем администрацию действовать оперативно, чтобы усилить экономическое давление на россию. Мира в Европе можно достичь только благодаря силе
Дополнение
22 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что "в случае необходимости" применит санкции против россии, предусмотренные законом Линдси Грэма.
Трамп согласовал смягчение санкций против рф в обмен на политических заключённых - The Atlantic29.09.26, 17:39 • 5702 просмотра