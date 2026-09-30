Группа конгрессменов США призвала Трампа не ослаблять санкции против рф и применить «закон Грэма»

Двухпартийная группа членов Палаты представителей США обратилась к американскому президенту Дональду Трампу с призывом не ослаблять санкции против россии, а вместо этого применить "закон Грэма", предусматривающий "адские" ограничения для рф. Об этом говорится в письме четырех законодателей из Группы поддержки Украины в Конгрессе США, пишет УНН.

Законодатели от обеих партий — Марси Каптур, Брайан Фицпатрик, Майк Куигли и Джо Уилсон — обратились к администрации с призывом не ослаблять санкционные ограничения против рф за ее вторжение в Украину.

Таким образом конгрессмены отреагировали на сообщения СМИ о том, что в окружении Трампа предлагают добиваться от россии освобождения политзаключенных в обмен на ослабление санкций и восстановление экономических связей с москвой.

Члены Палаты представителей осудили эту идею, подчеркнув, что это лишь подбодрит Кремль.

Пока продолжается полномасштабное вторжение россии, целью которого является захват Украины и угрозы нашим европейским союзникам, Соединенные Штаты должны принимать все необходимые меры, чтобы остановить военного преступника владимира путина. Ослабление санкций придаст россии смелости и затянет войну

Они также призвали Трампа одобрить санкционные меры, предусмотренные "законом Грэма". Согласно законодательству, президент США должен объявить санкции против россии до 18 октября.

Мы с нетерпением ожидаем первого раунда новых санкций со стороны администрации до 18 октября — первого срока, предусмотренного законом Линдси О. Грэма о санкциях против россии и Ирана, — и призываем администрацию действовать оперативно, чтобы усилить экономическое давление на россию. Мира в Европе можно достичь только благодаря силе