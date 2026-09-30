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Группа конгрессменов США призвала Трампа не ослаблять санкции против рф и применить «закон Грэма»

Киев • УНН

 • 814 просмотра

Двухпартийная группа конгрессменов призвала Трампа отказаться от ослабления санкций против рф. Они настаивают на применении "закона Грэма".

Группа конгрессменов США призвала Трампа не ослаблять санкции против рф и применить «закон Грэма»

Двухпартийная группа членов Палаты представителей США обратилась к американскому президенту Дональду Трампу с призывом не ослаблять санкции против россии, а вместо этого применить "закон Грэма", предусматривающий "адские" ограничения для рф. Об этом говорится в письме четырех законодателей из Группы поддержки Украины в Конгрессе США, пишет УНН.

Детали

Законодатели от обеих партий — Марси Каптур, Брайан Фицпатрик, Майк Куигли и Джо Уилсон — обратились к администрации с призывом не ослаблять санкционные ограничения против рф за ее вторжение в Украину.

Таким образом конгрессмены отреагировали на сообщения СМИ о том, что в окружении Трампа предлагают добиваться от россии освобождения политзаключенных в обмен на ослабление санкций и восстановление экономических связей с москвой.

Члены Палаты представителей осудили эту идею, подчеркнув, что это лишь подбодрит Кремль.

Пока продолжается полномасштабное вторжение россии, целью которого является захват Украины и угрозы нашим европейским союзникам, Соединенные Штаты должны принимать все необходимые меры, чтобы остановить военного преступника владимира путина. Ослабление санкций придаст россии смелости и затянет войну

- говорится в обращении.

Они также призвали Трампа одобрить санкционные меры, предусмотренные "законом Грэма". Согласно законодательству, президент США должен объявить санкции против россии до 18 октября.

Мы с нетерпением ожидаем первого раунда новых санкций со стороны администрации до 18 октября — первого срока, предусмотренного законом Линдси О. Грэма о санкциях против россии и Ирана, — и призываем администрацию действовать оперативно, чтобы усилить экономическое давление на россию. Мира в Европе можно достичь только благодаря силе

— подчеркнули конгрессмены.

Дополнение

22 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что "в случае необходимости" применит санкции против россии, предусмотренные законом Линдси Грэма.

Трамп согласовал смягчение санкций против рф в обмен на политических заключённых - The Atlantic29.09.26, 17:39 • 5702 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
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Война в Украине
Владимир Путин
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Линдси Грэм
Майк Куигли
Марси Каптур
Дональд Трамп
Украина