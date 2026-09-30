Час воздушной тревоги обходится Украине в $45 миллионов — Минэкономики
Киев • УНН
Каждый час тревоги, останавливающий бизнес, наносит Украине ущерб в размере $45 млн. В отдельные дни сирены звучат до 10 часов.
Каждый час, когда воздушная тревога останавливает работу бизнеса в Украине, обходится экономике примерно в 45 миллионов долларов. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление министра экономики и окружающей среды Украины Александра Кравченко, передает УНН.
Детали
По словам министра экономики страны, ракетные тревоги обходятся Украине примерно в 45 миллионов долларов (34 миллиона фунтов стерлингов) за каждый час, на который они останавливают работу бизнеса, поскольку Киев ищет способы поддерживать экономику в условиях усиления российских бомбардировок", — пишет издание.
По имеющейся информации, российские атаки все чаще направлены на объекты, важные для экономики страны. Речь идет о промышленных предприятиях, складах, логистических узлах и центрах обработки данных, что министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко назвал попыткой "уничтожить практически всю экономику.
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Также, по его словам, из-за воздушных тревог работники вынуждены переходить в укрытия, а предприятия прекращают работу, тогда как сирены в отдельные дни могут звучать до 10 часов.
Если люди находятся в бункере, бизнес останавливается
Напомним
Правительство разделило воздушные тревоги по уровням опасности и разрешило работу бизнеса во время желтого уровня.