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В Україні вводяться два рівні тривоги - жовтий та червоний: що буде з роботою метро у Києві та комендантською годиною

Київ • УНН

 • 684 перегляди

Уряд розділив повітряні тривоги за рівнями небезпеки та дозволив роботу бізнесу під час жовтого. У Києві рекомендують змінити комендантську годину й роботу метро.

В Україні вводяться два рівні тривоги - жовтий та червоний: що буде з роботою метро у Києві та комендантською годиною

Кабінет міністрів ухвалив зміни, які адаптують роботу держави, економіки та інфраструктури до нової тактики російського терору. Зокрема, розділяються сигнали повітряної тривоги за рівнем небезпеки на жовтий та червоний, а у Києві пропонується переглянути час комендантської години та руху метро. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН

Сьогодні уряд ухвалив важливі зміни, які адаптують роботу держави, економіки та інфраструктури до нової тактики російського терору. Перше. Ми розділяємо сигнали повітряної тривоги за рівнем небезпеки. Вони будуть відрізнятися. Жовтий рівень - це загроза атаки дронів. Сирена триватиме 30 секунд. Червоний рівень - це підвищена небезпека через загрозу ракетного та (або) комбінованого удару. Сигнал повітряної тривоги лунатиме 1 хвилину. Всі зміни ви побачите в додатках з оповіщеннями 

- сказав Корецький. 

За його словами, при жовтому рівні тривоги дозволена робота бізнесу за умови суворого дотримання вимог безпеки. 

Там, де укриттів немає, уряд дає 3 місяці на їх облаштування. Всі заклади мають бути промарковані, щоб інформувати людей про наявність або відсутність укриття або безпечного простору. Це перехідний період, був реальний час підготуватися. Хоча на п'ятому році війни ми не можемо ігнорувати реальність і нехтувати безпекою людей одночасно. Тому ми маємо забезпечити, щоб цей непростий мікс працював і надалі, щоб країна могла жити економічно 

- додав Корецький. 

Він зазначив, що для закладів освіти і садочків взагалі нічого не змінюється - всі переходять до укриття. Прем’єр наголосив, що червоний рівень означає, що всі, без виключення, і бізнес, і всі установи припиняють роботу.

Також уряд, за словами його очільника, прибирає повторну сирену на відбій тривоги.

Актуальний рівень загрози можна побачити в офіційних муніципальних застосунках або інших сервісах, якими ви звикли користуватися. Окремо хочу додати, що на базі Дії буде створений державний застосунок про повітряні тривоги, про небезпеку, про рухи "шахедів", дронів, ракет, щоб було єдине інформаційне поле про актуальні загрози. І взагалі інформування від першоджерела - від уряду 

- заявив прем’єр. 

Окрім того, вдосконалюється застосування комендантської години, щоб полегшити роботу бізнесу, зокрема, у Києві буде дозволено транзитний рух вантажного транспорту та перевезення пасажирів з вокзалів, інших місць. 

Уряд рекомендував місцевим органам влади скоригувати комендантську годину. Тепер це, наприклад, може бути з 01:00 ночі до 05:00 ранку. Окремо щодо Києва, який ворог тероризує безперервними атаками, намагаючись паралізувати життя в місті, зламати нашу стійкість. Уряд рекомендує міській владі в разі встановлення жовтого рівня загрози забезпечити роботу метрополітену в повному обсязі. За потреби також збільшувати кількість наземного громадського транспорту, щоб люди могли пересуватися містом, доїжджати до станцій метро. І четверте. Це надважливе завдання місцевим органам влади разом з бізнесом прискорити встановлення мобільних укриттів, які рятуватимуть людей від уламків. Уряд також долучиться до цього процесу. Усвідомлюючи всі ризики, ми не дамо росії зупинити нашу економіку, державу і звичне життя людей 

- резюмував Корецький. 

Нагадаємо 

Кабінет міністрів України планує переглянути підходи до комендантської години, а також до роботи підприємств, транспорту, метро та інших об'єктів інфраструктури під час різних типів повітряних загроз. 

Павло Башинський

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