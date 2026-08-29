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Кабмін перегляне комендантську годину та роботу інфраструктури під час атак рф - Корецький

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Кабмін готує нові правила роботи підприємств, транспорту й метро під час повітряних загроз. Пропозиції обіцяють представити на початку наступного тижня.

Кабмін перегляне комендантську годину та роботу інфраструктури під час атак рф - Корецький

Кабінет міністрів України планує переглянути підходи до комендантської години, а також до роботи підприємств, транспорту, метро та інших об'єктів інфраструктури під час різних типів повітряних загроз. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.

Деталі

За словами голови уряду, росія намагається тривалими атаками паралізувати економічну активність у Києві та інших великих містах, тому алгоритми реагування мають змінюватися.

Працюємо над рішеннями щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки, організації логістики й транспорту, роботи метро та інших об’єктів інфраструктури з метою більшого захисту людей і можливостей жити у наших містах та громадах

- заявив Корецький.

Окремо уряд планує переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози - без додаткових ризиків для безпеки.

Усі залучені служби та відомства працюють над комплексним та обґрунтованим підходом. Необхідні пропозиції плануємо сформувати на початку наступного тижня, представити їх суспільству та перейти до реалізації

 - зазначив прем’єр-міністр.

Нагадаємо

Внаслідок ворожих атак впродовж дня 29 серпня кількість постраждалих у столиці зросла до 8 людей. Трьох поранених медики госпіталізували.

Євген Устименко

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