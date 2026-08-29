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Кабмин пересмотрит комендантский час и работу инфраструктуры во время атак рф - Корецкий

Киев • УНН

 • 576 просмотра

Кабмин готовит новые правила работы предприятий, транспорта и метро во время воздушных угроз. Предложения обещают представить в начале следующей недели.

Кабмин пересмотрит комендантский час и работу инфраструктуры во время атак рф - Корецкий

Кабинет министров Украины планирует пересмотреть подходы к комендантскому часу, а также к работе предприятий, транспорта, метро и других объектов инфраструктуры во время различных типов воздушных угроз. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.

Детали

По словам главы правительства, россия пытается длительными атаками парализовать экономическую активность в Киеве и других крупных городах, поэтому алгоритмы реагирования должны меняться.

Работаем над решениями относительно работы предприятий и учреждений во время различных типов опасности, организации логистики и транспорта, работы метро и других объектов инфраструктуры с целью большей защиты людей и возможностей жить в наших городах и общинах

- заявил Корецкий.

Отдельно правительство планирует пересмотреть подходы к комендантскому часу и доступу гражданских лиц к более оперативной информации о воздушных угрозах - без дополнительных рисков для безопасности.

Все привлеченные службы и ведомства работают над комплексным и обоснованным подходом. Необходимые предложения планируем сформировать в начале следующей недели, представить их обществу и перейти к реализации

 - отметил премьер-министр.

Напомним

В результате вражеских атак в течение дня 29 августа количество пострадавших в столице возросло до 8 человек. Троих раненых медики госпитализировали.

Евгений Устименко

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