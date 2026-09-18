Шовковський, тир і вимагання 250 тис. доларів - що відомо про справу, де фігурує екстренер "Динамо"

Національне антикорупційне бюро України зареєструвало кримінальне провадження, у якому фігурує колишній футболіст, головний тренер київського "Динамо" та депутат Київської міської ради Олександр Шовковський. Йдеться про можливе вимагання 250 тис. доларів у власника приміщення стрілецького тиру в Києві колишнього народного депутата Анатолія Писаренка, пише УНН.

"У відповідь на запити медіа інформуємо щодо обставин реєстрації кримінального провадження стосовно депутата Київської міської ради, екстренера футбольного клубу "Динамо". 13 серпня 2026 року до Національного бюро надійшла ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду, якою він зобов’язав уповноважених осіб Бюро внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за повідомленням від 21 липня щодо можливого вимагання грошових коштів в особливо великому розмірі в умовах воєнного стану", - заявили в НАБУ

На виконання рішення суду того ж дня детективи НАБУ внесли відповідні відомості до ЄРДР із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років.

"Оскільки відповідно до ч. 5 ст. 216 КПК України розслідування цього кримінального правопорушення не підслідне Національному бюро, 25 серпня 2026 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виніс постанову про визначення підслідності за Головним управлінням Національної поліції у м. Києві", - додали в НАБУ.

Доповнення

Відповідно до ухвали ВАКС від 12 серпня, до суду надійшла скарга на бездіяльність уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро України, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У скарзі вказується, що колишній тренер "Динамо", депутат Київради Олександр Шовковський та його дружина Марина Кутєпова протиправно вимагали 250 тис. доларів, що поєднувалося із використанням Шовковським свого впливу на працівників правоохоронних органів та прокуратури з метою здійснення кримінального переслідування як способу примусу до передачі грошових коштів.

Справа, за даними ЗМІ, стосується підвального приміщення у Солом’янському районі Києва.

У 2021 році колишній народний депутат і важкоатлет Анатолій Писаренко через власний ТОВ "Завод "Експрес", яка займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, здав в оренду компанії "Тактика", де 33,3% має дружина Шовковського, частину будівлі на вулиці Шаповала, 10 у Києві. Договір оренди був підписаний на 10 років, а приміщення в підвалі призначалося під стрілецький тир.

Як стверджує Шовковський, тир уже близько півроку тир не працює через те, що попри довгострокову домовленість і договір оренди на 10 років, будівлю було перепродано.

"Після зміни власників нам відключили електроенергію та заблокували доступ до приміщення. Важливо сказати ще одну річ. Коли ми брали це приміщення, воно було фактично в аварійному стані. Саме тому ми домовлялися про оренду на 10 років - щоб мати можливість інвестувати в повноцінний тир. У результаті ми зробили повний капітальний ремонт і фактично створили тир з нуля. У проєкт було вкладено дуже великі кошти, сили та час. Багато з вас були там і знають, як він працював", - написав Шовковський, опублікувавши фото стану тиру до оренди.

Він додав, що протягом півроку багато разів намагався домовитися та знайти цивілізоване рішення.

"На жаль, усі спроби не дали результату - замість діалогу ми стикалися з агресією та небажанням вирішувати питання. Багато військових тренувалися в нашому тирі. Ми проводили навчання, тренування, працювали з обладнанням і зброєю. Для мене було важливо, щоб це місце продовжувало працювати. На жаль, зараз тир не функціонує.

Після того як усі спроби домовитися мирним шляхом не дали результату, нам довелося звернутися до поліції та прокуратури із заявою щодо можливих шахрайських дій. На сьогодні вже проведено значну кількість слідчих дій, також вручені підозри. Деталі поки що не можу коментувати, оскільки триває слідство. І, незважаючи на все, я все ще сподіваюся, що власник приміщення захоче вийти на контакт і ми зможемо врегулювати це питання мирним шляхом - так, як це має бути за законом і по-людськи", - написав Шовковський.

Підвал стояв у занедбаному стані, і як заявили у тирі, "за користування приміщенням ми власним коштом провели там масштабні ремонтні та відновлювальні роботи, вклали значні кошти, фактично вивели приміщення з аварійного стану та суттєво покращили його".

"Після цього об'єкт було продано вже зовсім в іншому стані, ніж той, у якому ми його отримали. При цьому в приміщенні залишилося наше майно: спеціалізовані меблі з броньованим склом, станки, обладнання та інші речі, що належать нашому бізнесу. Доступ до приміщення нам заблокували, майно нам досі не повернули. Ми до сьогодні не знаємо, де перебувають усі наші речі, в якому вони стані та що з ними відбувається", - заявили у тирі.

Як стверджують ЗМІ, у березні 2023 року Писаренко розірвав договір оренди та переоформив оренду на свій ФОП. У квітні 2023 року з "Тактикою" було укладено договір суборенди строком на 10 років з нотаріальним посвідченням і державною реєстрацією права.

У травні 2025 року Писаренко як ФОП в односторонньому порядку розірвав договір оренди. На прохання повернути вкладене у тир Писаренко відмовив.

У липні 2026 року Писаренко звернувся до Господарського суду з позовом до ТОВ "Тактика", у якому просив зобов’язати останню відновити за власний рахунок попередній стан підвалу шляхом здійснення повного демонтажу встановлених приладів, пристроїв, обладнання та інших поліпшень приміщення.

В обґрунтування позовних вимог Писаренко посилався на неналежне виконання відповідачем зобов'язань з демонтажу від`ємних поліпшень (стаціонарно встановлених в орендованому приміщенні приладів, пристроїв та обладнання), а також передачі всіх поліпшень позивачу після припинення укладеного між сторонами Договору суборенди № 1 частини приміщення від 4 березня 2023 року.

Зрештою суд ухвалив рішення прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

Зазначимо, у 2001 році Писаренко, який з 2011 року перебуває у чорному списку Entity List Бюро промисловості та безпеки США як громадянин Великої Британії, через американську компанію "Ей.Пі.Файненсінг", яка є засновницею іншої компанії Писаренка - ТОВ "Вітал-Тер", придбала будівлю реабілітаційного центру площею 206,00 кв. м, розміщену на Трухановому острові, яку надалі знесли.

Після цього без дозволів, у тому числі без рішення Київської міської ради про відведення земельної ділянки, побудували новий об’єкт житлової нерухомості площею понад 1 000 кв. м, який незаконно зареєстрували.

Територію навколо будинку огороджено, тож мешканцям Києва обмежено доступ на частину острова та річки Дніпро.

Спеціалізована екологічна прокуратура Київської міської прокуратури звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою водного фонду площею майже 0,5 га на острові Труханів у місті Києві шляхом знесення самочинно побудованої нерухомості.

"Про конфлікт навколо тиру з Писаренко Анатолієм я публічно розповів ще в березні. Мій допис щодо ситуації є в опублікованому, щоб кожен міг ознайомитися з передісторією. Звинувачення у вимаганні та використанні зв’язків у правоохоронних органах відкидаю. Документ, яким їх супроводжують, підтверджує реєстрацію провадження на виконання ухвали суду. Він не встановлює правдивості звинувачень. Перевірка заяви ще не робить викладену в ній версію доведеним фактом", - написав Шовковський у Facebook.

Він зазначив, що за цією історією є конкретний майновий конфлікт із Анатолієм Писаренком.

"Права компанії, співвласницею якої є моя дружина, мають захищатися за законом. Звернення до правоохоронців саме собою не доводить зловживання впливом. Цю публікацію розцінюю як спробу дискредитації мене як публічної особи та депутата Київради і через моє ім’я чинити тиск на компанію, співвласницею якої є моя дружина, та на слідство. Іншого пояснення такої інформаційної активності саме зараз я не бачу. Особисті випади про мою кар’єру та "моральні якості" лише підсилюють таке враження. Свідомо підміняти докази припущеннями та використовувати довіру читачів у майновому конфлікті - негідно. Це стосується і тих, хто організовує такі атаки, і тих, хто свідомо їх поширює. Підтримую незалежне розслідування всіх обставин. Дякую кожному, хто перевіряє факти й не дозволяє маніпулювати своєю довірою", - додав Шовковський.

Нагадаємо

У листопаді 2025 року Олександра Шовковського звільнили з посади головного тренера київського "Динамо". Виконувачем обов'язків призначено Ігоря Костюка, наставника "Динамо" U19.