Війська рф вдарили по електричці на Харківщині, двоє людей зазнали серйозних травм

російські загарбники завдали удару по приміському поїзду на Харківщині, попередньо, двоє пасажирів зазнали тяжких поранень. Про це повідомляє "Укрзалізниця", пише УНН.

Ворог завдав удару по приміському поїзду на Харківщині. Попередньо, двоє пасажирів зазнали тяжких поранень — під час евакуації вони не відійшли на безпечну відстань від поїзда - йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці наголосили, що під час евакуації необхідно чітко виконувати команди поїзної бригади. Якщо поруч немає укриття, потрібно відійти щонайменше на 200 метрів від рухомого складу та об’єктів залізничної інфраструктури.

Нагадаємо

16 вересня російські окупанти атакували поїзд №122, але завдяки евакуації ніхто не постраждав. Для пасажирів організують автобусні трансфери.

Через російські обстріли низка поїздів затримується, окремі рейси відхилилися від графіка майже на 12 годин