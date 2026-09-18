Що святкують 18 вересня в Україні та світі

18 вересня у світі відзначають Міжнародний день рівної оплати праці під егідою ООН, Всесвітній день моніторингу води та Всесвітній день бамбука, а Чилі святкує своє головне національне свято - День першої урядової хунти. У церковному календарі за новим стилем вшановують преподобного Евменія, єпископа Гортинського, та мученицю Аріадну, а за старим стилем згадують пророка Захарію і праведну Єлизавету, пише УНН.

Міжнародний день рівної оплати праці (International Equal Pay Day)

Офіційна дата під егідою ООН, заснована рішенням Генеральної Асамблеї у 2019 році за ініціативи Міжнародної коаліції за рівну оплату праці (EPIC) під патронатом ООН-Жінки та Міжнародної організації праці (МОП).

День покликаний привернути увагу до світової проблеми гендерного розриву в оплаті праці, протидії дискримінації на робочому місці та забезпечення однакової винагороди за працю, рівної цінності незалежно від статі.

Всесвітній день моніторингу води (World Water Monitoring Day)

Глобальна екологічно-просвітницька дата, заснована у 2003 році Фондом чистої води США (America's Clean Water Foundation).

День закликає громадян та молодь до оцінки стану місцевих водних ресурсів, проведення базових вимірювань прозорості, кислотності (pH), температури й вмісту розчиненого кисню у водоймах для підвищення громадського контролю та захисту джерел питної води.

Всесвітній день бамбука (World Bamboo Day)

Міжнародна екологічно-промислова дата, заснована у 2009 році на VIII Всесвітньому бамбуковому конгресі в Бангкоку Всесвітньою організацією бамбука (WBO).

Подія висвітлює потенціал бамбука як швидковідновлюваного, екологічного та надстійкого біоресурсу, що активно використовується в будівництві, текстильній промисловості, виготовленні меблів, біопалива та відновленні деградованих ґрунтів.

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Міжнародний день читання електронних книжок (International Read an Ebook Day)

Неофіційна дата, започаткована у 2014 році міжнародним цифровим дистриб'ютором OverDrive для популяризації електронного читання, цифрових бібліотек та розширення доступу до літератури з будь-яких мобільних пристроїв.

День Незалежності Чилі (Fiestas Patrias)

Головне національне свято країни на честь створення 18 вересня 1810 року першої урядової хунти в Сантьяго, яка проголосила автономію від Іспанської корони та започаткувала тривалий процес здобуття повної незалежності чилійської держави.

Святкування супроводжуються масштабними народними фестивалями (фондас), виконанням національного танцю куека, традиційним родео та військовими парадами.

День національної музики в Азербайджані

Державне професійне свято, встановлене у 1995 році на честь дня народження Узеїра Гаджибекова (1885–1948) - видатного композитора, музикознавця та засновника сучасної професійної композиторської школи Азербайджану, автора першої східної опери "Лейлі і Меджнун".

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День пам'яті преподобного Евменія

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять преподобного Евменія, єпископа Гортинського - християнського подвижника й єпископа острова Крит VII століття, відомого своєю милосердною допомогою бідним та даром чудотворення.

Також у цей день згадують святу мученицю Аріадну Промиську, яка у II столітті зазнала переслідувань за відмову принести жертву язичницьким богам, та святих мучениць Софію й Ірину Олександрійських.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святого пророка Захарії і святої праведної Єлизавети - батьків святого Івана Хрестителя (Предтечі), які тривалий час залишалися бездітними та виплекали пророка, що провістив прихід Месії.

Окрім цього, у цей день згадують убивство благовірного князя Гліба (у хрещенні Давида) - одного з перших українських святих-страстотерпців.

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