Смертельна пожежа в Гонконзі викрила небезпеку бамбукових риштувань: влада перевіряє будівельні стандарти

Найбільш масштабна пожежа в Гонконзі за останні 30 років знову привернула увагу до традиційних бамбукових риштувань – легкозаймистих конструкцій, які досі широко використовуються у місті, попри наявність сучасніших металевих альтернатив. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Вогонь, джерело якого поки не встановлено, стрімко охопив зелену будівельну сітку та бамбукову решітку, що буквально обсипалася на землю у полум’ї. Саме такі конструкції вже десятиліттями формують силует Гонконгу, адже бамбук – дешевий, гнучкий і традиційний матеріал, що прийшов із материкового Китаю. Там його переважно замінили металеві риштування, проте в Гонконзі досі працює близько 2500 сертифікованих майстрів, тоді як кількість металевих конструкцій лише утричі більша.

Команди риштувальників, що підіймаються на десятки поверхів, щоб за кілька тижнів "обплести" будівлю бамбуковими стрижнями, стали впізнаваним елементом міських ландшафтів. Однак трагічна пожежа в житловому комплексі Wang Fuk Court змусила владу підняти питання безпеки.

Лідер Гонконгу Джон Лі повідомив про створення спеціальної слідчої групи.

Незалежна група експертів Департаменту будівництва розслідуватиме, чи відповідають зовнішні стіни будівлі стандартам вогнестійкості… Якщо будуть виявлені будь-які правопорушення, ми будемо притягувати до відповідальності відповідно до законів та правил – заявив Лі.

За його словами, уряд перевірить усі діючі об’єкти та матеріали, зокрема зелену сітку для риштувань, на відповідність стандартам пожежної безпеки. Раніше влада вже вимагала використовувати металеві риштування щонайменше у 50% нових державних проєктів, однак акцент був здебільшого на безпеці працівників.

За офіційною статистикою, з 2019 по 2024 роки з бамбуковими риштуваннями пов’язані 22 смертельні випадки, що лише підсилює заклики до оновлення будівельних підходів у мегаполісі.

