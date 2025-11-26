Смертельный пожар в Гонконге выявил опасность бамбуковых лесов: власти проверяют строительные стандарты

Крупнейший пожар в Гонконге за последние 30 лет вновь привлек внимание к традиционным бамбуковым лесам – легковоспламеняющимся конструкциям, которые до сих пор широко используются в городе, несмотря на наличие более современных металлических альтернатив. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Огонь, источник которого пока не установлен, стремительно охватил зеленую строительную сетку и бамбуковую решетку, которая буквально осыпалась на землю в пламени. Именно такие конструкции уже десятилетиями формируют силуэт Гонконга, ведь бамбук – дешевый, гибкий и традиционный материал, пришедший из материкового Китая. Там его преимущественно заменили металлические леса, однако в Гонконге до сих пор работает около 2500 сертифицированных мастеров, тогда как количество металлических конструкций лишь втрое больше.

Команды строителей лесов, поднимающиеся на десятки этажей, чтобы за несколько недель "оплести" здание бамбуковыми стержнями, стали узнаваемым элементом городских ландшафтов. Однако трагический пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court заставил власти поднять вопрос безопасности.

Лидер Гонконга Джон Ли сообщил о создании специальной следственной группы.

Независимая группа экспертов Департамента строительства будет расследовать, соответствуют ли внешние стены здания стандартам огнестойкости… Если будут выявлены какие-либо правонарушения, мы будем привлекать к ответственности в соответствии с законами и правилами – заявил Ли.

По его словам, правительство проверит все действующие объекты и материалы, в частности зеленую сетку для лесов, на соответствие стандартам пожарной безопасности. Ранее власти уже требовали использовать металлические леса как минимум в 50% новых государственных проектов, однако акцент был в основном на безопасности работников.

По официальной статистике, с 2019 по 2024 годы с бамбуковыми лесами связаны 22 смертельных случая, что лишь усиливает призывы к обновлению строительных подходов в мегаполисе.

