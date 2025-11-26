Смертельный пожар в Гонконге выявил опасность бамбуковых лесов: власти проверяют строительные стандарты

$42.400.03
48.950.03
ukenru
15:50 • 13565 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
15:49 • 18211 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
15:41 • 11821 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
15:07 • 12581 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
15:02 • 8006 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
14:47 • 5720 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
14:38 • 4288 просмотра
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФVideo
Эксклюзив
26 ноября, 14:29 • 8352 просмотра
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
26 ноября, 14:17 • 20451 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo
26 ноября, 13:23 • 23134 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.3м/с
89%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Готовим оладьи, которые получатся у каждого: топ-5 отборных рецептовPhoto26 ноября, 12:02 • 28763 просмотра
Сообщение об оставлении Чернышова под стражей было ошибкой - АП ВАКС26 ноября, 13:31 • 4230 просмотра
Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимойPhoto26 ноября, 13:53 • 18837 просмотра
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило16:04 • 11893 просмотра
В четверг, 27 ноября, по всей Украине будут действовать ограничения электропотребления – Укрэнерго16:49 • 8230 просмотра
публикации
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило16:04 • 11965 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto15:49 • 18215 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo26 ноября, 14:17 • 20453 просмотра
Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимойPhoto26 ноября, 13:53 • 18897 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto26 ноября, 13:23 • 23136 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Си Цзиньпин
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Румыния
Япония
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 32054 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 66409 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 83387 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 83464 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 90185 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Boeing Starliner
Фильм
Эль-Паис

Смертельный пожар в Гонконге выявил опасность бамбуковых лесов: власти проверяют строительные стандарты

Киев • УНН

 • 488 просмотра

Масштабный пожар в Гонконге, унесший 36 жизней, привлек внимание к бамбуковым лесам, которые до сих пор широко используются. Власти создали следственную группу для проверки строительных стандартов и огнестойкости материалов.

Смертельный пожар в Гонконге выявил опасность бамбуковых лесов: власти проверяют строительные стандарты

Крупнейший пожар в Гонконге за последние 30 лет вновь привлек внимание к традиционным бамбуковым лесам – легковоспламеняющимся конструкциям, которые до сих пор широко используются в городе, несмотря на наличие более современных металлических альтернатив. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Огонь, источник которого пока не установлен, стремительно охватил зеленую строительную сетку и бамбуковую решетку, которая буквально осыпалась на землю в пламени. Именно такие конструкции уже десятилетиями формируют силуэт Гонконга, ведь бамбук – дешевый, гибкий и традиционный материал, пришедший из материкового Китая. Там его преимущественно заменили металлические леса, однако в Гонконге до сих пор работает около 2500 сертифицированных мастеров, тогда как количество металлических конструкций лишь втрое больше.

Масштабный пожар охватил жилой комплекс в Гонконге: четыре человека погибли26.11.25, 13:24 • 2696 просмотров

Команды строителей лесов, поднимающиеся на десятки этажей, чтобы за несколько недель "оплести" здание бамбуковыми стержнями, стали узнаваемым элементом городских ландшафтов. Однако трагический пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court заставил власти поднять вопрос безопасности.

Лидер Гонконга Джон Ли сообщил о создании специальной следственной группы.

Независимая группа экспертов Департамента строительства будет расследовать, соответствуют ли внешние стены здания стандартам огнестойкости… Если будут выявлены какие-либо правонарушения, мы будем привлекать к ответственности в соответствии с законами и правилами 

– заявил Ли.

По его словам, правительство проверит все действующие объекты и материалы, в частности зеленую сетку для лесов, на соответствие стандартам пожарной безопасности. Ранее власти уже требовали использовать металлические леса как минимум в 50% новых государственных проектов, однако акцент был в основном на безопасности работников.

По официальной статистике, с 2019 по 2024 годы с бамбуковыми лесами связаны 22 смертельных случая, что лишь усиливает призывы к обновлению строительных подходов в мегаполисе.

Масштабный пожар в Гонконге унес жизни 36 человек, 279 пропали без вести26.11.25, 20:02 • 2132 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Reuters
Гонконг
Китай