Мелони: прошлый год был тяжелым, но не волнуйтесь — следующий будет еще хуже

$42.150.10
49.490.02
ukenru
23 декабря, 15:52 • 11321 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 18384 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 25507 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 34253 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 26277 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 31363 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 17865 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 17893 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 23458 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 38820 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3.9м/с
65%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Правительство разрешило операторам систем распределения электроэнергии получать государственное энергооборудование в аренду без аукционов23 декабря, 14:07 • 4094 просмотра
Агент НАБУ оказался гражданином рф, который сидел за мошенничество – экс-глава судебной администрации раскрыл детали громкого уголовного дела23 декабря, 14:45 • 14882 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 20157 просмотра
Убили иностранца на кладбище под Киевом, выпустив 11 пуль: троих человек отправили под стражу23 декабря, 15:22 • 9706 просмотра
Очередной фейк от Коломойского: журналистское расследование опровергло его заявления23 декабря, 16:07 • 4422 просмотра
публикации
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 25510 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 20213 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 34254 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 31364 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 91623 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Кристофер Нолан
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Франция
Чернигов
Реклама
УНН Lite
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 23349 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 22118 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 25953 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 28041 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 50617 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Дипломатка

Мелони: прошлый год был тяжелым, но не волнуйтесь — следующий будет еще хуже

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала сотрудников своего офиса хорошо отдохнуть на рождественские праздники, поскольку следующий год будет тяжелым. Она отметила, что прошлый год был сложным, а следующий будет еще хуже.

Мелони: прошлый год был тяжелым, но не волнуйтесь — следующий будет еще хуже

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во вторник призвала сотрудников своего офиса хорошо отдохнуть во время рождественских праздников, поскольку это им понадобится, учитывая, что впереди их ждет тяжелый год. Об этом сообщает ANSA, информирует УНН.

Подробности

"Я люблю вас. Мы - семья, мы боремся целый год", - сказала Мелони во время встречи со своими сотрудниками во внутреннем дворике Палаццо Киджи.

Она отметила, что "прошлый год был тяжелым для всех нас".

Но не волнуйтесь, потому что следующий год будет еще хуже

- пошутила политик.

В этом контексте она посоветовала подчиненным "как следует отдохнуть во время этих праздников, потому что мы должны продолжать давать ответы этой чрезвычайной нации".

Напомним

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выставила на аукцион более 270 государственных подарков, включая туфли из кожи питона и iPad от Зеленского. Общая стоимость лотов составляет около 800 тысяч евро.

Премьер-министр Италии Мелони назвала главное условие мира в Украине18.08.25, 22:45 • 5910 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Новый год
Джорджия Мелони
Италия