Мелони: прошлый год был тяжелым, но не волнуйтесь — следующий будет еще хуже
Киев • УНН
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала сотрудников своего офиса хорошо отдохнуть на рождественские праздники, поскольку следующий год будет тяжелым. Она отметила, что прошлый год был сложным, а следующий будет еще хуже.
Подробности
"Я люблю вас. Мы - семья, мы боремся целый год", - сказала Мелони во время встречи со своими сотрудниками во внутреннем дворике Палаццо Киджи.
Она отметила, что "прошлый год был тяжелым для всех нас".
Но не волнуйтесь, потому что следующий год будет еще хуже
В этом контексте она посоветовала подчиненным "как следует отдохнуть во время этих праздников, потому что мы должны продолжать давать ответы этой чрезвычайной нации".
Напомним
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выставила на аукцион более 270 государственных подарков, включая туфли из кожи питона и iPad от Зеленского. Общая стоимость лотов составляет около 800 тысяч евро.
