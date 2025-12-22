$42.250.09
Ексклюзив
14:35 • 10412 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 10620 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 12906 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 15802 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 16567 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 17719 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 16322 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 12901 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 12072 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 8904 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
Туфлі зі шкіри пітона, iPad Зеленського та мішок рису: Мелоні виставила на аукціон державні подарунки

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні виставила на аукціон понад 270 державних подарунків, включаючи туфлі зі шкіри пітона та iPad від Зеленського. Загальна вартість лотів становить близько 800 тисяч євро, а продаж зумовлений законом, що забороняє залишати подарунки дорожчі за 300 євро.

Туфлі зі шкіри пітона, iPad Зеленського та мішок рису: Мелоні виставила на аукціон державні подарунки

Прем’єр Італії Джорджія Мелоні виставила на аукціон понад 270 державних подарунків, серед яких туфлі з пітона, iPad Зеленського та мішок рису. Продавати їх Мелоні змушує закон, який не дозволяє залишати подарунки дорожчі за 300 євро; загальна вартість лотів - близько 800 тисяч євро. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

Деталі

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні отримала від лідерів інших держав чимало подарунків, які тепер виставила на продаж. Наприклад, президент Аргентини Хав’єр Міле подарував їй статуетку, що зображає його самого з бензопилою, а прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан — порцеляновий кавовий сервіз легендарної угорської марки Herend. Разом із сервізом Орбан чомусь подарував Мелоні не каву, а шість пляшок білого вина. Їх також виставлено на аукціоні в Римі.

Інші лоти - сині туфлі зі шкіри пітона з золотим каблуком від саудівського дизайнера, сірий шовковий платок із фотографіями якихось албанців ХХ століття від албанського прем’єра Еді Рами, діамантове намисто від президента Узбекистану Шавката Мірзієєва… Є навіть мішок рису від прем’єр-міністра Пакистану. Загалом понад 270 різних подарунків з усього світу.

Швейцарські депутати вимагають перевірити, чи були подарунки Трампу порушенням антикорупційного закону27.11.25, 20:20 • 11136 переглядiв

Ще кумедні подарунки — iPad від президента України Володимира Зеленського (як символ нерозривного зв’язку), скейтборд від міста Монтесільвано, альпійські та берсальєрські капелюхи, а також шматок високовольтного кабелю від ЦЕРН

- додає видання.

Оціночна вартість усіх цих дарів становить близько 800 000 євро. Мелоні продає їх зовсім не тому, що вони їй не сподобалися: за законом вона не може залишати собі подарунки вартістю понад 300 євро.

Мелоні не відкинула ідею заморожених активів рф для України, але вважає їх використання "далеко не простим"17.12.25, 15:19 • 3060 переглядiв

Ольга Розгон

