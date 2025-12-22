Туфлі зі шкіри пітона, iPad Зеленського та мішок рису: Мелоні виставила на аукціон державні подарунки
Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні виставила на аукціон понад 270 державних подарунків, включаючи туфлі зі шкіри пітона та iPad від Зеленського. Загальна вартість лотів становить близько 800 тисяч євро, а продаж зумовлений законом, що забороняє залишати подарунки дорожчі за 300 євро.
Деталі
Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні отримала від лідерів інших держав чимало подарунків, які тепер виставила на продаж. Наприклад, президент Аргентини Хав’єр Міле подарував їй статуетку, що зображає його самого з бензопилою, а прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан — порцеляновий кавовий сервіз легендарної угорської марки Herend. Разом із сервізом Орбан чомусь подарував Мелоні не каву, а шість пляшок білого вина. Їх також виставлено на аукціоні в Римі.
Інші лоти - сині туфлі зі шкіри пітона з золотим каблуком від саудівського дизайнера, сірий шовковий платок із фотографіями якихось албанців ХХ століття від албанського прем’єра Еді Рами, діамантове намисто від президента Узбекистану Шавката Мірзієєва… Є навіть мішок рису від прем’єр-міністра Пакистану. Загалом понад 270 різних подарунків з усього світу.
Ще кумедні подарунки — iPad від президента України Володимира Зеленського (як символ нерозривного зв’язку), скейтборд від міста Монтесільвано, альпійські та берсальєрські капелюхи, а також шматок високовольтного кабелю від ЦЕРН
Оціночна вартість усіх цих дарів становить близько 800 000 євро. Мелоні продає їх зовсім не тому, що вони їй не сподобалися: за законом вона не може залишати собі подарунки вартістю понад 300 євро.
