Туфли из кожи питона, iPad Зеленского и мешок риса: Мелони выставила на аукцион государственные подарки

Премьер Италии Джорджия Мелони выставила на аукцион более 270 государственных подарков, среди которых туфли из питона, iPad Зеленского и мешок риса. Продавать их Мелони вынуждает закон, который не позволяет оставлять подарки дороже 300 евро; общая стоимость лотов - около 800 тысяч евро. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони получила от лидеров других государств немало подарков, которые теперь выставила на продажу. Например, президент Аргентины Хавьер Милей подарил ей статуэтку, изображающую его самого с бензопилой, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — фарфоровый кофейный сервиз легендарной венгерской марки Herend. Вместе с сервизом Орбан почему-то подарил Мелони не кофе, а шесть бутылок белого вина. Их также выставили на аукционе в Риме.

Другие лоты - синие туфли из кожи питона с золотым каблуком от саудовского дизайнера, серый шелковый платок с фотографиями каких-то албанцев ХХ века от албанского премьера Эди Рамы, бриллиантовое ожерелье от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева… Есть даже мешок риса от премьер-министра Пакистана. Всего более 270 различных подарков со всего мира.

Еще забавные подарки — iPad от президента Украины Владимира Зеленского (как символ неразрывной связи), скейтборд от города Монтесильвано, альпийские и берсальерские шляпы, а также кусок высоковольтного кабеля от ЦЕРН