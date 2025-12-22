Туфли из кожи питона, iPad Зеленского и мешок риса: Мелони выставила на аукцион государственные подарки

$42.250.09
Эксклюзив
14:35 • 10477 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00 • 10689 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 12981 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 15893 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25 • 16653 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 17775 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 16363 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 12913 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 12076 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 8910 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 27026 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 29384 просмотра
"Файлы Эпштейна": в прокуратуре в США пообещали обнародование всех материалов по Трампу22 декабря, 09:41 • 22138 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 20694 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в рф, склада боеприпасов и места запуска "шахедов" оккупантов13:13 • 11316 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 20777 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 57824 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 79858 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 114168 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Музыкант
Сирил Рамафоса
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Китай
Львов
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo14:33 • 2992 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 29466 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 27103 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 32587 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 33455 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Хранитель
Сухой Су-30

Туфли из кожи питона, iPad Зеленского и мешок риса: Мелони выставила на аукцион государственные подарки

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выставила на аукцион более 270 государственных подарков, включая туфли из кожи питона и iPad от Зеленского. Общая стоимость лотов составляет около 800 тысяч евро, а продажа обусловлена законом, запрещающим оставлять подарки дороже 300 евро.

Туфли из кожи питона, iPad Зеленского и мешок риса: Мелони выставила на аукцион государственные подарки

Премьер Италии Джорджия Мелони выставила на аукцион более 270 государственных подарков, среди которых туфли из питона, iPad Зеленского и мешок риса. Продавать их Мелони вынуждает закон, который не позволяет оставлять подарки дороже 300 евро; общая стоимость лотов - около 800 тысяч евро. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Подробности

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони получила от лидеров других государств немало подарков, которые теперь выставила на продажу. Например, президент Аргентины Хавьер Милей подарил ей статуэтку, изображающую его самого с бензопилой, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — фарфоровый кофейный сервиз легендарной венгерской марки Herend. Вместе с сервизом Орбан почему-то подарил Мелони не кофе, а шесть бутылок белого вина. Их также выставили на аукционе в Риме.

Другие лоты - синие туфли из кожи питона с золотым каблуком от саудовского дизайнера, серый шелковый платок с фотографиями каких-то албанцев ХХ века от албанского премьера Эди Рамы, бриллиантовое ожерелье от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева… Есть даже мешок риса от премьер-министра Пакистана. Всего более 270 различных подарков со всего мира.

Швейцарские депутаты требуют проверить, были ли подарки Трампу нарушением антикоррупционного закона27.11.25, 20:20 • 11136 просмотров

Еще забавные подарки — iPad от президента Украины Владимира Зеленского (как символ неразрывной связи), скейтборд от города Монтесильвано, альпийские и берсальерские шляпы, а также кусок высоковольтного кабеля от ЦЕРН

- добавляет издание.

Оценочная стоимость всех этих даров составляет около 800 000 евро. Мелони продает их вовсе не потому, что они ей не понравились: по закону она не может оставлять себе подарки стоимостью более 300 евро.

Мелони не исключила идею замороженных активов рф для Украины, но считает их использование "далеко не простым"17.12.25, 15:19 • 3060 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Техника
Бренд
Золото
Электроэнергия
Эди Рама
Джорджия Мелони
Бильд
Рим
Хавьер Милей
Аргентина
Албания
Узбекистан
Италия
Владимир Зеленский
Венгрия
Виктор Орбан
Пакистан