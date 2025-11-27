$42.300.10
Швейцарские депутаты требуют проверить, были ли подарки Трампу нарушением антикоррупционного закона

Киев • УНН

 • 718 просмотра

Парламентарии Швейцарии обратились в прокуратуру, требуя выяснить, не нарушили ли подарки Дональду Трампу от бизнес-лидеров антикоррупционное законодательство. Это произошло после заключения выгодного тарифного соглашения между странами.

Швейцарские депутаты требуют проверить, были ли подарки Трампу нарушением антикоррупционного закона

Швейцарские парламентарии обратились в прокуратуру с требованием выяснить, могли ли подарки, которые бизнес-лидеры их страны вручили Дональду Трампу во время встречи в Белом доме, нарушать нормы антикоррупционного законодательства. После этой встречи оба государства заключили выгодное тарифное соглашение, что и вызвало вопросы у политиков. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Детали

Двое депутатов от Партии зеленых – Рафаэль Махайм и Грета Гисин – попросили прокуроров официально проверить законность подарков, среди которых Rolex и золотой слиток, переданных американскому президенту от бизнес-делегации. Они подчеркивают, что оценка должна быть вынесена именно судебной системой. 

Трамп планирует посетить Всемирный экономический форум в Давосе: ждать ли Швейцарии снижения пошлин14.11.25, 04:01 • 5304 просмотра

Цель не оправдывает всех средств, особенно когда на кону стоит уважение к важным положениям нашего правового порядка 

– написали депутаты в обращении в прокуратуру, требуя установить, не был ли нарушен швейцарский Уголовный кодекс.

Подарки были переданы во время визита представителей ведущих компаний – MSC, Rolex, Partners Group, Mercuria, Richemont и MKS – в Овальный кабинет. Всего через 10 дней после этой встречи США и Швейцария объявили о снижении тарифа на швейцарские товары с 39% до 15%.

Источник, близкий к делегации, утверждает, что подарки соответствуют требованиям законов обеих стран.

В Швейцарии состоится голосование за всеобщую гражданскую обязанность для всех и налог для богатых27.11.25, 09:45 • 2412 просмотров

Подарки были вручены Президентской библиотеке от имени группы, присутствовавшей на встрече, в полном соответствии с законодательством США и Швейцарии

– отметил источник, добавив, что все было согласовано с этическим советником Белого дома.

Сам Дональд Трамп ситуацию не комментировал, как и ряд компаний, присутствовавших на встрече. 

Швейцарское законодательство позволяет любому сообщить о возможном правонарушении, после чего прокурор решает, открывать ли производство. Пока неясно, даст ли прокуратура ход делу. Сам Махайм считает маловероятным, что расследование повлияет на действующее тарифное соглашение.

По закону, предоставление иностранному должностному лицу "неправомерного преимущества" может караться штрафом или лишением свободы до пяти лет. В письме депутатов перечислены подарки, однако не уточнено, какая именно компания или конкретное лицо их вручило.

США и Швейцария согласовали новые торговые условия15.11.25, 00:07 • 4120 просмотров

Степан Гафтко

