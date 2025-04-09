Глава налогового комитета ВР Гетманцев задекларировал землю под Киевом по цене, значительно ниже рыночной. Также в декларации
указаны наличные в разных валютах, дорогие часы и коллекция картин.
Алексей Чернышов задекларировал более 25 млн грн зарплаты в Нафтогазе, четыре квартиры жены и коллекцию ее драгоценностей, включая
изделия Cartier и Tiffany.
Николай Тищенко задекларировал более 12 млн гривен подарка от бывшей жены и коллекцию часов. Его зарплата за год составила 425
тыс. гривен.
Мэр Одессы Труханов за 2024 год задекларировал более 1,1 млн грн зарплаты, значительные суммы сбережений в гривнах, долларах и
евро, а также коллекцию элитных часов. У него также есть доля в жилом доме и квартира.
Бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару было выдвинуто официальное обвинение в отмывании денег за якобы незаконное присвоение драгоценностей стоимостью около 900 000 долларов, подаренных Саудовской Аравией во время его пребывания на посту.
В декларации в графе "стоимость на дату приобретения или по последней денежной оценке" указано - 9 923 007 грн. Квартира
принадлежит компании Les Hauts D'Esmeralda, которая зарегистрирована в Верхней Савойе.