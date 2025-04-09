Труханов задекларировал элитные часы, значительные сбережения и более миллиона гривен зарплаты

Мэр Одессы Труханов за 2024 год задекларировал более 1,1 млн грн зарплаты, значительные суммы сбережений в гривнах, долларах и евро, а также коллекцию элитных часов. У него также есть доля в жилом доме и квартира.