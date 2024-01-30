Гетманцев арендует у французской фирмы матери квартиру для жены и сыновей
Киев • УНН
В декларации в графе "стоимость на дату приобретения или по последней денежной оценке" указано - 9 923 007 грн. Квартира принадлежит компании Les Hauts D'Esmeralda, которая зарегистрирована в Верхней Савойе.
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев задекларировал как временное место жительства жены и сыновей квартиру во Франции. Жилье принадлежит фирме, бенефициаром которой указана мать Гетманцева, передает УНН.
По информации, которую нардеп указал в декларации за 2022 год, его жена и двое сыновей временно проживают в квартире площадью 142,65 кв.м. во Франции.
В декларации в графе "стоимость на дату приобретения или по последней денежной оценке" указано - 9 923 007 грн. Квартира принадлежит компании Les Hauts D'Esmeralda, которая зарегистрирована в Верхней Савойе.
Компания, согласно информации французских реестров, зарегистрирована в июле 2012 года и занимается недвижимостью.
Бенефециаром компании указана Елена Гетманцева - мать нардепа.
Руководителем компании зарегистрирован PHILIPPE MEYER, который также причастен к еще нескольким компаниям.
Кроме того, в ежегодной декларации за 2022 год Гетманцев указал двое часов: Rolex, изготовленные из цветного металла, и Franck Muller, корпус которых изготовлен из цветного металла. Кроме того в декларации указана коллекция из 15 картин 20 - 21 века.
Стоимость ни часов, ни картин не указана. Однако Гетманцев их декларировал и в прошлый раз.
Он также указал, что имеет право пользования автомобилем жены TOYOTA AVALON 2008 года выпуска.
На счетах в банках у Гетманцева находится суммарно 511 228 грн, а у его жены - 5 628 евро. В то же время наличными он хранит 20 000 евро и 35 300 долларов, а жена - 10 000 долларов.
Гетманцев арендует у французской фирмы матери квартиру для жены и сыновей
В декларации в графе "стоимость на дату приобретения или по последней денежной оценке" указано - 9 923 007 грн. Квартира принадлежит компании Les Hauts D'Esmeralda, которая зарегистрирована в Верхней Савойе.
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