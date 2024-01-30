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Гетманцев орендує у французької фірми матері квартиру для дружини та синів

Гетманцев орендує у французької фірми матері квартиру для дружини та синів

Київ • УНН

 • 100502 перегляди

У декларації в графі «вартість на дату набуття або за останньою грошовою оцінкою» вказано – 9 923 007 грн. Квартира належить компанії Les Hauts D'Esmeralda, яка зареєстрована у Верхній Савоїй.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев задекларував як тимчасове місце проживання дружини та синів квартиру у Франції. Житло належить фірмі, бенефіціаром якої вказана матір Гетманцева, передає УНН.

За інформацією, яку нардеп вказав у декларації за 2022 рік, його дружина та двоє синів тимчасово проживають у квартирі площею 142,65 кв.м. у Франції.

У декларації в графі "вартість на дату набуття або за останньою грошовою оцінкою" вказано – 9 923 007 грн. Квартира належить компанії Les Hauts D'Esmeralda, яка зареєстрована у Верхній Савоїй.

Компанія, відповідно до інформації французьких реєстрів, зареєстрована у липні 2012 року та займається нерухомістю. 

Бенефеціаром компанії вказана Олена Гетманцева – матір нардепа.

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Керівником компанії зареєстрований PHILIPPE MEYER, який також причетний до ще кількох компаній.

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Крім того, у щорічній декларації за 2022 рік Гетманцев вказав два годинники: Rolex, виготовлений з кольорового металу, і Franck Muller, корпус якого виготовлений з кольорового металу. Крім того в декларації вказана колекція із 15 картин 20 - 21 століття.

Вартість ані годинників, ані картин не вказана. Проте Гетманцев їх декларував і минулого разу.

Він також вказав, що має право користування автомобілем дружини TOYOTA AVALON 2008 року випуску.

На рахунках у банках у Гетманцева знаходиться сумарно 511 228 грн, а у його дружини – 5 628 євро. Водночас готівкою він зберігає 20 000 євро та 35 300 доларів, а дружина - 10 000 доларів.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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