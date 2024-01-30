Гетманцев орендує у французької фірми матері квартиру для дружини та синів
Київ • УНН
У декларації в графі «вартість на дату набуття або за останньою грошовою оцінкою» вказано – 9 923 007 грн. Квартира належить компанії Les Hauts D'Esmeralda, яка зареєстрована у Верхній Савоїй.
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев задекларував як тимчасове місце проживання дружини та синів квартиру у Франції. Житло належить фірмі, бенефіціаром якої вказана матір Гетманцева, передає УНН.
За інформацією, яку нардеп вказав у декларації за 2022 рік, його дружина та двоє синів тимчасово проживають у квартирі площею 142,65 кв.м. у Франції.
У декларації в графі "вартість на дату набуття або за останньою грошовою оцінкою" вказано – 9 923 007 грн. Квартира належить компанії Les Hauts D'Esmeralda, яка зареєстрована у Верхній Савоїй.
Компанія, відповідно до інформації французьких реєстрів, зареєстрована у липні 2012 року та займається нерухомістю.
Бенефеціаром компанії вказана Олена Гетманцева – матір нардепа.
Керівником компанії зареєстрований PHILIPPE MEYER, який також причетний до ще кількох компаній.
Крім того, у щорічній декларації за 2022 рік Гетманцев вказав два годинники: Rolex, виготовлений з кольорового металу, і Franck Muller, корпус якого виготовлений з кольорового металу. Крім того в декларації вказана колекція із 15 картин 20 - 21 століття.
Вартість ані годинників, ані картин не вказана. Проте Гетманцев їх декларував і минулого разу.
Він також вказав, що має право користування автомобілем дружини TOYOTA AVALON 2008 року випуску.
На рахунках у банках у Гетманцева знаходиться сумарно 511 228 грн, а у його дружини – 5 628 євро. Водночас готівкою він зберігає 20 000 євро та 35 300 доларів, а дружина - 10 000 доларів.