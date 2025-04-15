Голова податкового комітету ВР Гетманцев задекларував землю під Києвом за ціною, що значно нижча за ринкову. Також в декларації
вказано готівку в різних валютах, коштовні годинники та колекцію картин.
Олексій Чернишов задекларував понад 25 млн грн зарплати в Нафтогазі, чотири квартири дружини та колекцію її коштовностей,
включаючи вироби Cartier та Tiffany.
Микола Тищенко задекларував понад 12 млн гривень подарунку від колишньої дружини та колекцію годинників. Його зарплата за рік
склала 425 тис. гривень.
Мер Одеси Труханов за 2024 рік задекларував понад 1,1 млн грн зарплати, значні суми заощаджень у гривнях, доларах та євро, а також
колекцію елітних годинників. Він також має частку в житловому будинку та квартиру.
Колишньому президенту Бразилії Жаїру Болсонару було висунуто офіційне звинувачення у відмиванні грошей за нібито незаконне привласнення коштовностей вартістю близько 900 000 доларів, подарованих Саудівською Аравією під час його перебування на посаді.
У декларації в графі «вартість на дату набуття або за останньою грошовою оцінкою» вказано – 9 923 007 грн. Квартира належить компанії Les Hauts D'Esmeralda, яка зареєстрована у Верхній Савоїй.