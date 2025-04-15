Болсонару офіційно звинуватили у привласненні державного майна у справі про подарунки з Саудівської Аравії

Колишньому президенту Бразилії Жаїру Болсонару було висунуто офіційне звинувачення у відмиванні грошей за нібито незаконне привласнення коштовностей вартістю близько 900 000 доларів, подарованих Саудівською Аравією під час його перебування на посаді.