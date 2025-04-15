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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19279 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 133604 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 125136 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126582 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125121 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127779 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192247 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76758 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164011 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115339 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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14 квітня, 09:26 • 108314 перегляди

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Мамин "крузак", майже мільйон доходу і 20 соток землі під Києвом за тисячу гривень. Що у декларації голови податкового комітету Ради Гетманцева

Голова податкового комітету ВР Гетманцев задекларував землю під Києвом за ціною, що значно нижча за ринкову. Також в декларації вказано готівку в різних валютах, коштовні годинники та колекцію картин.

Економіка • 1 квітня, 10:33 • 49549 перегляди

Чернишов задекларував чотири квартири дружини, прикраси Cartier та свої доходи

Олексій Чернишов задекларував понад 25 млн грн зарплати в Нафтогазі, чотири квартири дружини та колекцію її коштовностей, включаючи вироби Cartier та Tiffany.

Політика • 31 березня, 19:03 • 22805 перегляди

Колекція годинників та подарунок в понад 12 млн гривень від колишньої дружини - декларація Тищенка

Микола Тищенко задекларував понад 12 млн гривень подарунку від колишньої дружини та колекцію годинників. Його зарплата за рік склала 425 тис. гривень.

Політика • 31 березня, 10:55 • 64299 перегляди

Труханов задекларував елітні годинники, значні заощадження та понад мільйон гривень зарплати

Мер Одеси Труханов за 2024 рік задекларував понад 1,1 млн грн зарплати, значні суми заощаджень у гривнях, доларах та євро, а також колекцію елітних годинників. Він також має частку в житловому будинку та квартиру.

Суспільство • 28 березня, 09:12 • 30587 перегляди

Болсонару офіційно звинуватили у привласненні державного майна у справі про подарунки з Саудівської Аравії

Колишньому президенту Бразилії Жаїру Болсонару було висунуто офіційне звинувачення у відмиванні грошей за нібито незаконне привласнення коштовностей вартістю близько 900 000 доларів, подарованих Саудівською Аравією під час його перебування на посаді.

Новини Світу • 5 липня, 09:39 • 14174 перегляди

Гетманцев орендує у французької фірми матері квартиру для дружини та синів

У декларації в графі «вартість на дату набуття або за останньою грошовою оцінкою» вказано – 9 923 007 грн. Квартира належить компанії Les Hauts D'Esmeralda, яка зареєстрована у Верхній Савоїй.

Політика • 30 січня, 17:08 • 100540 перегляди