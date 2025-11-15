$42.060.03
США та Швейцарія узгодили нові торгові умови

Київ • УНН

 • 902 перегляди

Адміністрація Дональда Трампа домовилася зі Швейцарією про зниження імпортних мит до 15%, що завершило кілька місяців торгового протистояння. Швейцарія інвестує 200 млрд доларів у США та перенесе частину виробництва.

США та Швейцарія узгодили нові торгові умови

Адміністрація Дональда Трампа досягла домовленості зі Швейцарією щодо торгівлі: імпортні мита на швейцарські товари знизили до 15%, що фактично завершує кілька місяців торгового протистояння між країнами. Про це інформує видання Financial Times, передає УНН.

Деталі

Представник торгового відомства США Джемісон Грір повідомив CNBC, що подробиці угоди оприлюднять пізніше, зазначивши, що Швейцарія погодилася перенести значну частину свого виробництва та скоротити торговий профіцит у відносинах зі США.

У серпні Вашингтон встановив тариф у 39% на швейцарський імпорт — одне з найвищих мит у Європі, що стало причиною затяжних переговорів. У той час як США вже досягли домовленостей з Великою Британією, ЄС та іншими партнерами, угоду зі Швейцарією вдалося укласти лише нині. Берн прагнув зменшити мито до 15%, щоб зрівняти його з тарифами, які США застосовують до ЄС.

Швейцарія та США успішно знайшли рішення: тарифи США будуть знижені до 15%. Дякуємо президенту Трампу за конструктивну взаємодію

- повідомила федеральна рада Швейцарії на платформі X у п'ятницю, 14 листопада.

Просування в переговорах стало можливим після візиту до Білого дому топменеджерів швейцарських компаній - зокрема Rolex і Richemont - які пояснили Трампу, наскільки болісними є ці мита для економіки Швейцарії.

За умовами нової угоди, Швейцарія інвестує 200 млрд доларів у США протягом президентської каденції Трампа, з них 70 млрд — уже наступного року. Також передбачається перенесення частини виробництва до США фармацевтичними компаніями, золотими рафінеріями та виробниками залізничного обладнання.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Президент США Дональд Трамп планує відвідати щорічний Всесвітній економічний форум у Давосі, що може свідчити про потепління відносин між США та Швейцарією. Цей візит дасть шанс швейцарському уряду перезавантажити відносини з Білим домом на тлі торговельних суперечок.

Віта Зеленецька

