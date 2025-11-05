Швейцарія інвестує 9 мільйонів франків у проєкт для розбудови системи реабілітації в Україні

ukenru
18:53 • 11152 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
18:07 • 21930 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
17:53 • 21073 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
17:22 • 21360 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
4 листопада, 15:06 • 22938 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 37906 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 35163 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
4 листопада, 12:32 • 18958 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
4 листопада, 11:55 • 18163 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
4 листопада, 11:12 • 15502 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto4 листопада, 13:50 • 35977 перегляди
Зустріч путіна і Трампа на саміті G20 у ПАР не відбудеться, кремль оголосив заявку своєї делегації без диктатораPhoto4 листопада, 15:36 • 9982 перегляди
Помер Гопічанд Хіндуджа – найбагатша людина Великої Британії4 листопада, 15:56 • 4068 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 17937 перегляди
Ватикан офіційно заявив: світ врятував Ісус, а не Діва Марія – новий декрет Папи Римського18:09 • 18719 перегляди
Публікації
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 37906 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto4 листопада, 13:50 • 36128 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 35163 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 56217 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 53717 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Масуд Пезешкіян
Джеффрі Епштайн
Блогери
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Німеччина
Південна Корея
Іран
Реклама
УНН Lite
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 18049 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 34938 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 38503 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 33979 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 37968 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
TikTok
The New York Times
Північний потік

Швейцарія інвестує 9 мільйонів франків у проєкт для розбудови системи реабілітації в Україні

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Швейцарія інвестує майже 9 мільйонів швейцарських франків у чотирирічний українсько-швейцарський проєкт TRUE, що триватиме до 2029 року. Він спрямований на розбудову сучасної системи реабілітації в Україні, фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва та реалізовуватиметься українським БФ "Пацієнти України" та Швейцарським інститутом тропічного й громадського здоров’я.

Швейцарія інвестує 9 мільйонів франків у проєкт для розбудови системи реабілітації в Україні

Швейцарія інвестує 9 мільйонів швейцарських франків в чотирирічний проєкт TRUE для розбудови системи реабілітації в Україні. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ), передає УНН.

Деталі

Стартував чотирирічний українсько-швейцарський проект "TRUE - Реабілітація травм для України", що покликаний розвивати сучасну систему реабілітації в Україні. Ініціатива фінансується Швейцарією через Швейцарську агенцію з розвитку та співробітництва (SDC) і реалізовуватиметься українським БФ "Пацієнти України" та Швейцарським інститутом тропічного й громадського здоров’я (Swiss TPH).

Документ про запуск проекту з розбудови системи реабілітації в Україні  підписали Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко та Посол Жак Гербер - Делегат Федеральної ради у справах України.

Швейцарія підтримує Україну не лише в подоланні наслідків війни, а й у розбудові стійкої системи, яка допомагатиме людям повертатися до звичного життя. Реабілітація - це про гідність, відновлення та віру в майбутнє. Ми пишаємося, що наші спільні зусилля сприяють сталим системним змінам

- сказав Посол Жак Гербер.

У МОЗ повідомили, що проект "TRUE - Реабілітація травм для України" триватиме до 2029 року. І передбачає він розбудову людиноцентричної та стійкої системи реабілітації на базі спроможної мережі закладів охорони здоров’я. Йдеться про ті заклади, що мають контракт за відповідним пакетом із Національною службою здоров’я України (НСЗУ) та надають реабілітаційну допомогу безоплатно, у межах Програми медичних гарантій.

Разом із партнерами формуємо мережу, яка забезпечить українцям якісну, доступну та безоплатну реабілітаційну допомогу. Співпраця зі Швейцарією посилює цей курс - допоможе готувати фахівців, оснащувати лікарні сучасним обладнанням і впроваджувати сталі маршрути надання допомоги. Проект TRUE - ще один крок до системних змін у сфері реабілітації  

- наголосив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

За інформацією відомства, аби українці проходили якісну й безоплатну реабілітацію у своїй лікарні та поверталися до активного суспільного життя, ініціатива TRUE забезпечить підтримку впровадження в Україні найкращих світових практик і розвиток національної експертизи.

Фінансування проекту зі швейцарської сторони становить майже 9 мільйонів швейцарських франків

- йдеться у дописі.

Втілити все задумане в життя планують шляхом як удосконаленням законодавства, нормативної бази і стандартів у сфері реабілітації, так і безпосередньо із розбудовою реабілітації на місцях.

Також українсько-швейцарський проект сфокусується на підтримці розвитку фахівців:

  • модернізуватиме вищу освіту у сфері реабілітації, підвищуватиме кваліфікацію фахівців через навчальні курси, тренінги й обмін досвідом.
    • У рамках "TRUE - Реабілітація травм для України" заклади охорони здоров’я отримуватимуть допомогу у вигляді сучасного реабілітаційного обладнання та допоміжних засобів для реабілітації пацієнтів та пацієнток.
      • Окрім цього, особливу увагу приділять створенню зрозумілих маршрутів пацієнта - від лікарняного ліжка до повернення додому та отримання соціальних послуг.

        "TRUE - Реабілітація травм для України" передбачає і підвищення інклюзії, толерантності та зменшенню стигматизації людей з інвалідністю. 

        Довідка

        Підтримка Швейцарії у розвитку системи реабілітації в Україні розпочалася у 2018 році у відповідь на запит Міністерства охорони здоров’я України щодо впровадження Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ), що заклало основу для подальшого розвитку реабілітації в країні. Проект TRUE є логічним продовженням ініціативи "Реабілітація наслідків воєнних травм в Україні", започаткованої у червні 2022 року, яка також реалізовувалася за підтримки Швейцарії.

        Нагадаємо

        Підрозділи Медичних сил Збройних Сил України розпочали видачу адаптивного одягу для поранених військових. Вже надійшло 50 тисяч предметів, зокрема майки, шорти та штани, які полегшують доступ до місць поранення.

        Публічний простір для психоемоційного відновлення: у Києві відкрили Терапевтичний сад 19.10.25, 00:09 • 6030 переглядiв

        Віта Зеленецька

        Здоров'я
        Техніка
        Мобілізація
        Воєнний стан
        Війна в Україні
        благодійність
        Швейцарія
        Віктор Ляшко
        Україна