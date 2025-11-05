Швейцарія інвестує 9 мільйонів франків у проєкт для розбудови системи реабілітації в Україні

Швейцарія інвестує 9 мільйонів швейцарських франків в чотирирічний проєкт TRUE для розбудови системи реабілітації в Україні. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ), передає УНН.

Деталі

Стартував чотирирічний українсько-швейцарський проект "TRUE - Реабілітація травм для України", що покликаний розвивати сучасну систему реабілітації в Україні. Ініціатива фінансується Швейцарією через Швейцарську агенцію з розвитку та співробітництва (SDC) і реалізовуватиметься українським БФ "Пацієнти України" та Швейцарським інститутом тропічного й громадського здоров’я (Swiss TPH).

Документ про запуск проекту з розбудови системи реабілітації в Україні підписали Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко та Посол Жак Гербер - Делегат Федеральної ради у справах України.

Швейцарія підтримує Україну не лише в подоланні наслідків війни, а й у розбудові стійкої системи, яка допомагатиме людям повертатися до звичного життя. Реабілітація - це про гідність, відновлення та віру в майбутнє. Ми пишаємося, що наші спільні зусилля сприяють сталим системним змінам - сказав Посол Жак Гербер.

У МОЗ повідомили, що проект "TRUE - Реабілітація травм для України" триватиме до 2029 року. І передбачає він розбудову людиноцентричної та стійкої системи реабілітації на базі спроможної мережі закладів охорони здоров’я. Йдеться про ті заклади, що мають контракт за відповідним пакетом із Національною службою здоров’я України (НСЗУ) та надають реабілітаційну допомогу безоплатно, у межах Програми медичних гарантій.

Разом із партнерами формуємо мережу, яка забезпечить українцям якісну, доступну та безоплатну реабілітаційну допомогу. Співпраця зі Швейцарією посилює цей курс - допоможе готувати фахівців, оснащувати лікарні сучасним обладнанням і впроваджувати сталі маршрути надання допомоги. Проект TRUE - ще один крок до системних змін у сфері реабілітації - наголосив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

За інформацією відомства, аби українці проходили якісну й безоплатну реабілітацію у своїй лікарні та поверталися до активного суспільного життя, ініціатива TRUE забезпечить підтримку впровадження в Україні найкращих світових практик і розвиток національної експертизи.

Фінансування проекту зі швейцарської сторони становить майже 9 мільйонів швейцарських франків - йдеться у дописі.

Втілити все задумане в життя планують шляхом як удосконаленням законодавства, нормативної бази і стандартів у сфері реабілітації, так і безпосередньо із розбудовою реабілітації на місцях.

Також українсько-швейцарський проект сфокусується на підтримці розвитку фахівців:

модернізуватиме вищу освіту у сфері реабілітації, підвищуватиме кваліфікацію фахівців через навчальні курси, тренінги й обмін досвідом.

У рамках "TRUE - Реабілітація травм для України" заклади охорони здоров’я отримуватимуть допомогу у вигляді сучасного реабілітаційного обладнання та допоміжних засобів для реабілітації пацієнтів та пацієнток.

Окрім цього, особливу увагу приділять створенню зрозумілих маршрутів пацієнта - від лікарняного ліжка до повернення додому та отримання соціальних послуг.

"TRUE - Реабілітація травм для України" передбачає і підвищення інклюзії, толерантності та зменшенню стигматизації людей з інвалідністю.

Довідка

Підтримка Швейцарії у розвитку системи реабілітації в Україні розпочалася у 2018 році у відповідь на запит Міністерства охорони здоров’я України щодо впровадження Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ), що заклало основу для подальшого розвитку реабілітації в країні. Проект TRUE є логічним продовженням ініціативи "Реабілітація наслідків воєнних травм в Україні", започаткованої у червні 2022 року, яка також реалізовувалася за підтримки Швейцарії.

Нагадаємо

