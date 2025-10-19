Публічний простір для психоемоційного відновлення: у Києві відкрили Терапевтичний сад

$41.640.00
У Києві на ВДНГ відкрили Терапевтичний сад, призначений для підтримки відновлення ветеранів та всіх, хто цього потребує. Сад, доступний постійно, є пілотним проєктом у рамках Національної стратегії створення безбар'єрного простору.

У п'ятницю, 17 жовтня у Києві на ВДНГ відкрили Терапевтичний сад. Він призначений для підтримки відновлення ветеранів та ветеранок, а також усіх, хто цього потребує. Сад буде постійно доступний для відвідувачів. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ), Telegram-канал начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка.

Деталі

17 жовтня 2025 року запрацював Терапевтичний сад - новий проєкт публічного простору, створений для підтримки фізичного, психологічного та соціального здоров’я військових, ветеранів та всіх, хто цього потребує. 

До заходу долучилися перша леді України Олена Зеленська, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова, радниця-уповноважена Президента України з питань безбар’єрності Тетяна Ломакіна, команда Координаційного центру з психічного здоров’я при КМУ, фахівці Головного військового клінічного госпіталю Міноборони, представники Міністерства молоді та спорту, партнери ініціативи, ветерани та військові, а також інші учасники, залучені до створення простору.

За словами Тимура Ткаченка, Терапевтичний сад - це пілотний проєкт, який реалізували у столиці разом з Мінветеранів та ВДНГ в рамках Національної стратегії створення безбарʼєрного простору в Україні за ініціативи Першої леді Олени Зеленської.

Нам усім, а надто тим, хто зазнав болю війни, зараз дуже бракує місць і ситуацій, які дають відчуття безпеки, спокою та гармонії. Тут, у саду, можна знову принаймні наблизитися до них. Це і є терапевтичний ефект природи та взаємодії з нею, доведений уже багатьма науковими дослідженнями. Сподіваюся, в Україні таких місць тільки більшатиме. Вважаємо цей сад пілотним проєктом, який поступово проросте всюди, де потрібний

- підкреслила перша леді України Олена Зеленська під час відкриття.

Концепція саду передбачає наявність різних функціональних зон для індивідуальних та групових занять.

Тут облаштували:

  • місця для терапевтичного садівництва,
    • адаптивний спортивний майданчик,
      • зона тілесних практик,
        • дитячий майданчик,
          • "зелену кімнату" для неформального спілкування та місце для групових зустрічей.

            Також особливу увагу приділено природному середовищу: усі рослини підібрані з урахуванням їхнього впливу на емоційний стан людини. Зокрема, вони взаємодіють з людиною через п’ять органів чуття (зір, нюх, слух, дотик і смак) та допомагають знизити емоційну напругу. Завдяки сезонному цвітінню, сад залишається дієвим упродовж року незалежно від сезону.

            Простір саду облашовано з урахуванням принципів безбар’єрного доступу.  Усі елементи інфраструктури адаптовані для людей з різними потребами: передбачені тверді нековзкі покриття, підняті клумби, зручні лавки з підлокітниками, питний фонтанчик, навігація зі шрифтом Брайля, контрастні таблички та мнемосхема території. 

            Довідково

            Концепцію проєкту вперше було публічно представлено у травні 2025 року. Над ним працювали ВДНГ, Міністерство у справах ветеранів, урбан-бюро Big City Lab і архітектурне бюро PUPA. Реалізація відбувалась за підтримки партнерів: Visa, ПриватБанку, Work.ua, Expolight та Товариства Червоного Хреста України.

            До створення простору були залучені психологи, психотерапевти, фахівці з арттерапії, працівники шпиталів, волонтери, а також ландшафтні архітектори з України, Європи та Великої Британії. Команда активно консультувалася з майбутніми гостями простору:  ветеранами, військовослужбовцями, людьми, які проходять реабілітацію, літніми людьми та представниками медичних установ.

