Публичное пространство для психоэмоционального восстановления: в Киеве открыли Терапевтический сад

В пятницу, 17 октября, в Киеве на ВДНХ открыли Терапевтический сад. Он предназначен для поддержки восстановления ветеранов и ветеранок, а также всех, кто в этом нуждается. Сад будет постоянно доступен для посетителей. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины (МОЗ), Telegram-канал начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.

Детали

17 октября 2025 года заработал Терапевтический сад - новый проект публичного пространства, созданный для поддержки физического, психологического и социального здоровья военных, ветеранов и всех, кто в этом нуждается.

К мероприятию присоединились первая леди Украины Елена Зеленская, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова, советница-уполномоченная Президента Украины по вопросам безбарьерности Татьяна Ломакина, команда Координационного центра по психическому здоровью при КМУ, специалисты Главного военного клинического госпиталя Минобороны, представители Министерства молодежи и спорта, партнеры инициативы, ветераны и военные, а также другие участники, привлеченные к созданию пространства.

По словам Тимура Ткаченко, Терапевтический сад - это пилотный проект, который реализовали в столице вместе с Минветеранов и ВДНХ в рамках Национальной стратегии создания безбарьерного пространства в Украине по инициативе Первой леди Елены Зеленской.

Нам всем, а особенно тем, кто испытал боль войны, сейчас очень не хватает мест и ситуаций, которые дают ощущение безопасности, спокойствия и гармонии. Здесь, в саду, можно снова по крайней мере приблизиться к ним. Это и есть терапевтический эффект природы и взаимодействия с ней, доказанный уже многими научными исследованиями. Надеюсь, в Украине таких мест будет только больше. Считаем этот сад пилотным проектом, который постепенно прорастет везде, где нужен - подчеркнула первая леди Украины Елена Зеленская во время открытия.

Концепция сада предусматривает наличие различных функциональных зон для индивидуальных и групповых занятий.

Здесь обустроили:

места для терапевтического садоводства,

адаптивную спортивную площадку,

зона телесных практик,

детскую площадку,

"зеленую комнату" для неформального общения и место для групповых встреч.

Также особое внимание уделено природной среде: все растения подобраны с учетом их влияния на эмоциональное состояние человека. В частности, они взаимодействуют с человеком через пять органов чувств (зрение, обоняние, слух, осязание и вкус) и помогают снизить эмоциональное напряжение. Благодаря сезонному цветению, сад остается действенным в течение года независимо от сезона.

Пространство сада обустроено с учетом принципов безбарьерного доступа. Все элементы инфраструктуры адаптированы для людей с различными потребностями: предусмотрены твердые нескользящие покрытия, поднятые клумбы, удобные скамейки с подлокотниками, питьевой фонтанчик, навигация со шрифтом Брайля, контрастные таблички и мнемосхема территории.

Справочно

Концепция проекта впервые была публично представлена в мае 2025 года. Над ним работали ВДНХ, Министерство по делам ветеранов, урбан-бюро Big City Lab и архитектурное бюро PUPA. Реализация происходила при поддержке партнеров: Visa, ПриватБанка, Work.ua, Expolight и Общества Красного Креста Украины.

К созданию пространства были привлечены психологи, психотерапевты, специалисты по арт-терапии, работники госпиталей, волонтеры, а также ландшафтные архитекторы из Украины, Европы и Великобритании. Команда активно консультировалась с будущими гостями пространства: ветеранами, военнослужащими, людьми, проходящими реабилитацию, пожилыми людьми и представителями медицинских учреждений.

