21:14 • 4642 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
20:45 • 12018 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 20980 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
18 октября, 09:59 • 35279 просмотра
Сколько стоят строительные услуги и где самый большой спрос: аналитика
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 27912 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 44950 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 67387 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 46356 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 48624 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 36629 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 91097 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 114148 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 139055 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 103872 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 128657 просмотра
Публичное пространство для психоэмоционального восстановления: в Киеве открыли Терапевтический сад

Киев • УНН

 • 504 просмотра

В Киеве на ВДНХ открыли Терапевтический сад, предназначенный для поддержки восстановления ветеранов и всех, кто в этом нуждается. Сад, доступный постоянно, является пилотным проектом в рамках Национальной стратегии создания безбарьерного пространства.

Публичное пространство для психоэмоционального восстановления: в Киеве открыли Терапевтический сад

В пятницу, 17 октября, в Киеве на ВДНХ открыли Терапевтический сад. Он предназначен для поддержки восстановления ветеранов и ветеранок, а также всех, кто в этом нуждается. Сад будет постоянно доступен для посетителей. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины (МОЗ), Telegram-канал начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.

Детали

17 октября 2025 года заработал Терапевтический сад - новый проект публичного пространства, созданный для поддержки физического, психологического и социального здоровья военных, ветеранов и всех, кто в этом нуждается.

К мероприятию присоединились первая леди Украины Елена Зеленская, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова, советница-уполномоченная Президента Украины по вопросам безбарьерности Татьяна Ломакина, команда Координационного центра по психическому здоровью при КМУ, специалисты Главного военного клинического госпиталя Минобороны, представители Министерства молодежи и спорта, партнеры инициативы, ветераны и военные, а также другие участники, привлеченные к созданию пространства.

По словам Тимура Ткаченко, Терапевтический сад - это пилотный проект, который реализовали в столице вместе с Минветеранов и ВДНХ в рамках Национальной стратегии создания безбарьерного пространства в Украине по инициативе Первой леди Елены Зеленской.

Нам всем, а особенно тем, кто испытал боль войны, сейчас очень не хватает мест и ситуаций, которые дают ощущение безопасности, спокойствия и гармонии. Здесь, в саду, можно снова по крайней мере приблизиться к ним. Это и есть терапевтический эффект природы и взаимодействия с ней, доказанный уже многими научными исследованиями. Надеюсь, в Украине таких мест будет только больше. Считаем этот сад пилотным проектом, который постепенно прорастет везде, где нужен

- подчеркнула первая леди Украины Елена Зеленская во время открытия.

Концепция сада предусматривает наличие различных функциональных зон для индивидуальных и групповых занятий.

Здесь обустроили:

  • места для терапевтического садоводства,
    • адаптивную спортивную площадку,
      • зона телесных практик,
        • детскую площадку,
          • "зеленую комнату" для неформального общения и место для групповых встреч.

            Также особое внимание уделено природной среде: все растения подобраны с учетом их влияния на эмоциональное состояние человека. В частности, они взаимодействуют с человеком через пять органов чувств (зрение, обоняние, слух, осязание и вкус) и помогают снизить эмоциональное напряжение. Благодаря сезонному цветению, сад остается действенным в течение года независимо от сезона.

            Пространство сада обустроено с учетом принципов безбарьерного доступа. Все элементы инфраструктуры адаптированы для людей с различными потребностями: предусмотрены твердые нескользящие покрытия, поднятые клумбы, удобные скамейки с подлокотниками, питьевой фонтанчик, навигация со шрифтом Брайля, контрастные таблички и мнемосхема территории.

            Справочно

            Концепция проекта впервые была публично представлена в мае 2025 года. Над ним работали ВДНХ, Министерство по делам ветеранов, урбан-бюро Big City Lab и архитектурное бюро PUPA. Реализация происходила при поддержке партнеров: Visa, ПриватБанка, Work.ua, Expolight и Общества Красного Креста Украины.

            К созданию пространства были привлечены психологи, психотерапевты, специалисты по арт-терапии, работники госпиталей, волонтеры, а также ландшафтные архитекторы из Украины, Европы и Великобритании. Команда активно консультировалась с будущими гостями пространства: ветеранами, военнослужащими, людьми, проходящими реабилитацию, пожилыми людьми и представителями медицинских учреждений.

            В Запорожье открыли обновленный центр социальной адаптации для ВПЛ18.10.25, 02:56 • 3484 просмотра

            Вита Зеленецкая

            Здоровье
            Кабинет Министров Украины
            Война в Украине
            Наталья Калмыкова
            ПриватБанк
            благотворительность
            Министерство обороны Украины
            Виктор Ляшко
            Великобритания
            Европа
            Украина
            Елена Зеленская
            Киев