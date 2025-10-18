В Запорожье открыли обновленный центр социальной адаптации для ВПЛ

$41.640.12
48.520.01
ukenru
00:34 • 2156 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
23:31 • 8452 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 15504 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 21455 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 18131 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17 октября, 17:56 • 18042 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17 октября, 17:29 • 17760 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
17 октября, 16:16 • 16401 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
17 октября, 14:20 • 18852 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
17 октября, 13:38 • 20523 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
0м/с
81%
752мм
Популярные новости
В центре Киева мужчины в штатском «упаковали» других гражданских мужчин: в Нацполиции отреагировалиVideo17 октября, 17:11 • 12760 просмотра
Волна дезертирства среди оккупантов накрыла Херсонское направление - АТЕШ17 октября, 17:23 • 11187 просмотра
Министр обороны США Хэгсет надел галстук цветов российского флага на встрече Зеленского и Трампа17 октября, 19:07 • 14399 просмотра
"Твоя мама": в Белом доме грубо ответили журналисту, который спросил, кто именно выбрал Будапешт местом для переговоров Трампа и Путина17 октября, 19:22 • 11231 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема20:07 • 10027 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 60851 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 86265 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 113895 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 80303 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 104752 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Кир Стармер
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Польша
Реклама
УНН Lite
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема20:07 • 10216 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 28676 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 57852 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 105603 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 81691 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Фокс Ньюс
Truth Social
Северный поток

В Запорожье открыли обновленный центр социальной адаптации для ВПЛ

Киев • УНН

 • 224 просмотра

В Запорожье открыт обновленный центр социальной адаптации "Артак", предоставляющий временное жилье и гуманитарную поддержку для внутренне перемещенных лиц. Центр рассчитан на 53 места, в том числе для людей с инвалидностью и пожилого возраста, и финансируется из госбюджета.

В Запорожье открыли обновленный центр социальной адаптации для ВПЛ

В Запорожье открыли обновленный центр социальной адаптации, где предоставляют временное жилье и гуманитарную поддержку для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом информирует Министерство социальной политики, семьи и единства Украины, передает УНН.

Детали

В Запорожье Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин и Гуманитарный координатор ООН Матиас Шмале открыли обновленный центр социальной адаптации благотворительной организации "Артак".

Предыдущий наш визит в БО "Артак" положил начало изменениям. Мы добавили две услуги для маломобильных групп населения из числа ВПЛ: медсестринский уход для восстановления здоровья в течение первого месяца и услугу проживания, обеспечивающую помощь с бытовыми вопросами. Обе услуги финансируются из государственного бюджета

- сказал Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

По данным ведомства, организация "Артак" оказывает домедицинскую и гуманитарную помощь, обеспечивает временное убежище, организует транспортировку маломобильных лиц в медицинские учреждения.

Благодаря взаимодействию с организациями системы ООН Украина обеспечивает комплексную поддержку уязвимых групп населения, укрепляя социальную устойчивость граждан в самых сложных условиях.

Отмечается, что важным шагом сотрудничества стало завершение капитального ремонта и открытие Центра социальной адаптации "АРТАК-БЕЗ ГРАНИЦ", который стал безопасным пространством для поддержки людей с инвалидностью и людей старшего возраста. Сейчас Центр рассчитан на 53 места.

Во время продолжающейся войны вынужденные переселенцы, особенно люди с инвалидностью или ограниченной мобильностью, в частности пожилые люди, женщины и дети, несут наибольшее бремя. С приближением зимы их потребности становятся еще более насущными. Вместе с Правительством Украины, партнерами и донорами мы должны обеспечить им поддержку – от безопасной эвакуации и достойного убежища до устойчивых решений и полной интеграции в общину

- сказал Гуманитарный координатор ООН в Украине Матиас Шмале.

Он добавил, что ООН будет продолжать поддерживать подобные инициативы, которые объединяют государство, общины, благотворительные организации и международных партнеров ради общей цели - помочь людям оправиться от последствий войны.

В Минсоцполитики сообщили, что с 2022 года организация "Артак: вместе к мечте" эвакуировала более 12 100 человек, среди которых более 8 600 — люди пожилого возраста и с инвалидностью. Волонтеры помогают пострадавшим от обстрелов и боевых действий, оказывают гуманитарную и медицинскую помощь, временное убежище, транспортируют маломобильных людей в медучреждения и обеспечивают им доступ к необходимым ресурсам.

В Запорожье открыли тринадцатую в области подземную школу17.10.25, 23:49 • 1040 просмотров

Вита Зеленецкая

Общество
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Министерство социальной политики Украины
благотворительность
Организация Объединенных Наций
Украина
Запорожье