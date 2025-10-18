В Запорожье открыли обновленный центр социальной адаптации для ВПЛ

В Запорожье открыт обновленный центр социальной адаптации "Артак", предоставляющий временное жилье и гуманитарную поддержку для внутренне перемещенных лиц. Центр рассчитан на 53 места, в том числе для людей с инвалидностью и пожилого возраста, и финансируется из госбюджета.