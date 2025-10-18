В Запорожье открыли обновленный центр социальной адаптации для ВПЛ
Киев • УНН
В Запорожье открыт обновленный центр социальной адаптации "Артак", предоставляющий временное жилье и гуманитарную поддержку для внутренне перемещенных лиц. Центр рассчитан на 53 места, в том числе для людей с инвалидностью и пожилого возраста, и финансируется из госбюджета.
В Запорожье открыли обновленный центр социальной адаптации, где предоставляют временное жилье и гуманитарную поддержку для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом информирует Министерство социальной политики, семьи и единства Украины, передает УНН.
Детали
В Запорожье Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин и Гуманитарный координатор ООН Матиас Шмале открыли обновленный центр социальной адаптации благотворительной организации "Артак".
Предыдущий наш визит в БО "Артак" положил начало изменениям. Мы добавили две услуги для маломобильных групп населения из числа ВПЛ: медсестринский уход для восстановления здоровья в течение первого месяца и услугу проживания, обеспечивающую помощь с бытовыми вопросами. Обе услуги финансируются из государственного бюджета
По данным ведомства, организация "Артак" оказывает домедицинскую и гуманитарную помощь, обеспечивает временное убежище, организует транспортировку маломобильных лиц в медицинские учреждения.
Благодаря взаимодействию с организациями системы ООН Украина обеспечивает комплексную поддержку уязвимых групп населения, укрепляя социальную устойчивость граждан в самых сложных условиях.
Отмечается, что важным шагом сотрудничества стало завершение капитального ремонта и открытие Центра социальной адаптации "АРТАК-БЕЗ ГРАНИЦ", который стал безопасным пространством для поддержки людей с инвалидностью и людей старшего возраста. Сейчас Центр рассчитан на 53 места.
Во время продолжающейся войны вынужденные переселенцы, особенно люди с инвалидностью или ограниченной мобильностью, в частности пожилые люди, женщины и дети, несут наибольшее бремя. С приближением зимы их потребности становятся еще более насущными. Вместе с Правительством Украины, партнерами и донорами мы должны обеспечить им поддержку – от безопасной эвакуации и достойного убежища до устойчивых решений и полной интеграции в общину
Он добавил, что ООН будет продолжать поддерживать подобные инициативы, которые объединяют государство, общины, благотворительные организации и международных партнеров ради общей цели - помочь людям оправиться от последствий войны.
В Минсоцполитики сообщили, что с 2022 года организация "Артак: вместе к мечте" эвакуировала более 12 100 человек, среди которых более 8 600 — люди пожилого возраста и с инвалидностью. Волонтеры помогают пострадавшим от обстрелов и боевых действий, оказывают гуманитарную и медицинскую помощь, временное убежище, транспортируют маломобильных людей в медучреждения и обеспечивают им доступ к необходимым ресурсам.
