В Запорожье открыли тринадцатую в области подземную школу
Киев • УНН
В Запорожской области открылась тринадцатая безопасная подземная школа на базе Камышевахской гимназии "Джерело", которая вмещает более 600 учеников. Учреждение полностью инклюзивное, оборудовано лифтом и навигацией шрифтом Брайля.
В Запорожской области заработала уже тринадцатая безопасная подземная школа. В ней смогут обучаться более шестисот детей. Об этом информирует Министерство социальной политики, семьи и единства Украины, передает УНН.
Детали
В пятницу, 17 октября, подземную школу официально открыли на базе Камышевахской гимназии "Джерело" Запорожского района.
Это уже тринадцатая такая школа в Запорожской области.
Конвенция ООН о правах ребенка гарантирует право на образование для всех детей. Даже в условиях войны, когда Россия уничтожает детство, Украина при поддержке международных партнеров обеспечивает эти гарантии детям. Благодаря безопасным образовательным пространствам они могут общаться, учиться и развиваться. Это залог нашего будущего
В гимназии обучаются более шестисот детей, среди них - первоклассники, ученики старших классов и дети с особыми образовательными потребностями.
Все уроки проходят исключительно в защищенных помещениях, в просторных светлых и современных классах.
Отмечается, что здание подземной школы полностью инклюзивное: оборудовано лифтом, доступными санузлами, навигацией шрифтом Брайля.
Напомним
Заместитель министра образования заявил, что обычных укрытий недостаточно из-за усиления обстрелов. Правительство работает над созданием подземных школ и обеспечением инфраструктуры.
