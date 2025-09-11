$41.120.13
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністю
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідження виявить склад злочину у його діях - юрист
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору Польщі
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
В умовах посилення обстрілів звичайного укриття у школах недостатньо – заступник міністра освіти

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Заступник міністра освіти заявив, що звичайних укриттів недостатньо через посилення обстрілів. Уряд працює над створенням підземних шкіл та забезпеченням інфраструктури.

В умовах посилення обстрілів звичайного укриття у школах недостатньо – заступник міністра освіти

У зв’язку з посиленням обстрілів росіянами цивільної інфраструктури, першим пріоритетом для України є створення доступу до якісних укриттів у школах і навчальних закладах. Про це під час преспідходу сказав заступник міністра освіти Євген Кудрявець, повідомляє УНН

Деталі

Коли ми говоримо про вихід офлайн, і цього року показують дані, що більше на 100 тисяч дітей будуть займатися очно з першого вересня, ніж це було у порівнянні з минулим навчальним роком відповідно. Але перший пріоритет – це безпека дітей. Безпека передбачає доступні укриття відповідної якості і відповідного захисту, не просто факту наявності

- зазначив Кудрявець.

Він додав, що звичайного укриття вже недостатньо, оскільки росіяни посилюють свої агресивні дії. Необхідний комплексний підхід уряду, органів місцевої влади і громад для створення ефективної системи захисту для дітей.

Ми всі бачимо шалене зростання агресії нашого ворога. Він б’є по школах, закладах освіта, закладах охорони здоров’я. Вже самого факту наявності найпростішого укриття недостатньо, щоб створити безпечний простір. Необхідна спільна робота держави, органів місцевого самоврядування, які є власниками шкіл, і громади, і батьків, щоб забезпечити безпеку дітей

- пояснив заступник міністра. 

Євген Кудрявець додав, що сьогодні уряд працює над створенням підземних шкіл та над забезпеченням необхідної інфраструктури.

Уряд інвестує в створення підземних шкіл, забезпечення інфраструктури, для того щоб сьогодні більше дітей могли вийти в очну освіту

- додав Кудрявець. 

Доповнення

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що у проекті майбутнього державного бюджету 119 мільярдів гривень буде передбачено на підтримку сфери освіти.

Ми будемо робити акцент на фінансуванні окремих сфер, таких як сфера освіти. На неї буде передбачено 119 мільярдів гривень - від будівництва укриттів у школах до безоплатного харчування

- зазначила Свириденко.  

Павло Зінченко

СуспільствоОсвіта
Україна