В умовах посилення обстрілів звичайного укриття у школах недостатньо – заступник міністра освіти

У зв’язку з посиленням обстрілів росіянами цивільної інфраструктури, першим пріоритетом для України є створення доступу до якісних укриттів у школах і навчальних закладах. Про це під час преспідходу сказав заступник міністра освіти Євген Кудрявець, повідомляє УНН.

Коли ми говоримо про вихід офлайн, і цього року показують дані, що більше на 100 тисяч дітей будуть займатися очно з першого вересня, ніж це було у порівнянні з минулим навчальним роком відповідно. Але перший пріоритет – це безпека дітей. Безпека передбачає доступні укриття відповідної якості і відповідного захисту, не просто факту наявності