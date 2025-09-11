В умовах посилення обстрілів звичайного укриття у школах недостатньо – заступник міністра освіти
Київ • УНН
Заступник міністра освіти заявив, що звичайних укриттів недостатньо через посилення обстрілів. Уряд працює над створенням підземних шкіл та забезпеченням інфраструктури.
У зв’язку з посиленням обстрілів росіянами цивільної інфраструктури, першим пріоритетом для України є створення доступу до якісних укриттів у школах і навчальних закладах. Про це під час преспідходу сказав заступник міністра освіти Євген Кудрявець, повідомляє УНН.
Деталі
Коли ми говоримо про вихід офлайн, і цього року показують дані, що більше на 100 тисяч дітей будуть займатися очно з першого вересня, ніж це було у порівнянні з минулим навчальним роком відповідно. Але перший пріоритет – це безпека дітей. Безпека передбачає доступні укриття відповідної якості і відповідного захисту, не просто факту наявності
Він додав, що звичайного укриття вже недостатньо, оскільки росіяни посилюють свої агресивні дії. Необхідний комплексний підхід уряду, органів місцевої влади і громад для створення ефективної системи захисту для дітей.
Ми всі бачимо шалене зростання агресії нашого ворога. Він б’є по школах, закладах освіта, закладах охорони здоров’я. Вже самого факту наявності найпростішого укриття недостатньо, щоб створити безпечний простір. Необхідна спільна робота держави, органів місцевого самоврядування, які є власниками шкіл, і громади, і батьків, щоб забезпечити безпеку дітей
Євген Кудрявець додав, що сьогодні уряд працює над створенням підземних шкіл та над забезпеченням необхідної інфраструктури.
Уряд інвестує в створення підземних шкіл, забезпечення інфраструктури, для того щоб сьогодні більше дітей могли вийти в очну освіту
Доповнення
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що у проекті майбутнього державного бюджету 119 мільярдів гривень буде передбачено на підтримку сфери освіти.
Ми будемо робити акцент на фінансуванні окремих сфер, таких як сфера освіти. На неї буде передбачено 119 мільярдів гривень - від будівництва укриттів у школах до безоплатного харчування