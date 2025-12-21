$42.340.00
20 грудня, 17:28 • 12085 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 24209 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 27427 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 20525 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 21302 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 27634 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 31341 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 25719 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 24923 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 20314 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Брехня та пропаганда": у розвідці США прокоментували інформацію ЗМІ про плани путіна захопити всю Україну та частину Європи

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард заявила, що інформація Reuters про наміри путіна захопити всю Україну та частину Європи є брехнею та пропагандою. Вона звинуватила видання у розповсюдженні хибного наративу для блокування мирних ініціатив Дональда Трампа.

"Брехня та пропаганда": у розвідці США прокоментували інформацію ЗМІ про плани путіна захопити всю Україну та частину Європи

Інформація Reuters про плани російського диктатора володимира путіна "захопити всю Україну та частину Європи" не відповідає дійсності. Про це у соцмережі Х заявила директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард, повідомляє УНН.

Деталі

Вона, зокрема, звинуватила видання у розповсюдженні хибного наративу для блокування мирних ініціатив президента США Дональда Трампа.

Ні, це брехня та пропаганда. Reuters охоче виступає від імені підпалювачів війни, які хочуть підірвати невпинні зусилля президента Трампа щодо припинення цієї кривавої війни, яка призвела до понад мільйона жертв з обох сторін

- написала Габбард.

Вона назвала "небезпечними" такі дії, звинувативши ЗМІ у розпалюванні "істерії та страху серед людей, щоб змусити їх підтримати ескалацію війни, чого насправді хочуть НАТО та ЄС, щоб безпосередньо втягнути збройні сили США у війну з росією".

"За оцінками розвідки США, росія прагне уникнути більшої війни з НАТО. Вона також оцінює, що, як показали останні кілька років, бойові дії росії свідчать про те, що вона наразі не має можливості завоювати та окупувати всю Україну, не кажучи вже про Європу", - резюмувала Габбард.

Контекст

Напередодні Reuters із посиланням на шість неназваних джерел повідомило, що очільник кремля володимир путін і надалі має намір захопити всю Україну та повернути під контроль частини Європи, що колись входили до СРСР, незважаючи на прагнення російських переговорників до завершення війни.

путін особисто обрав Віткоффа як ключового посередника для просування свого бачення врегулювання війни - WSJ21.12.25, 01:01 • 1140 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Тулсі Габбард
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Європейський Союз
