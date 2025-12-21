"Брехня та пропаганда": у розвідці США прокоментували інформацію ЗМІ про плани путіна захопити всю Україну та частину Європи
Київ • УНН
Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард заявила, що інформація Reuters про наміри путіна захопити всю Україну та частину Європи є брехнею та пропагандою. Вона звинуватила видання у розповсюдженні хибного наративу для блокування мирних ініціатив Дональда Трампа.
Інформація Reuters про плани російського диктатора володимира путіна "захопити всю Україну та частину Європи" не відповідає дійсності. Про це у соцмережі Х заявила директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард, повідомляє УНН.
Деталі
Вона, зокрема, звинуватила видання у розповсюдженні хибного наративу для блокування мирних ініціатив президента США Дональда Трампа.
Ні, це брехня та пропаганда. Reuters охоче виступає від імені підпалювачів війни, які хочуть підірвати невпинні зусилля президента Трампа щодо припинення цієї кривавої війни, яка призвела до понад мільйона жертв з обох сторін
Вона назвала "небезпечними" такі дії, звинувативши ЗМІ у розпалюванні "істерії та страху серед людей, щоб змусити їх підтримати ескалацію війни, чого насправді хочуть НАТО та ЄС, щоб безпосередньо втягнути збройні сили США у війну з росією".
"За оцінками розвідки США, росія прагне уникнути більшої війни з НАТО. Вона також оцінює, що, як показали останні кілька років, бойові дії росії свідчать про те, що вона наразі не має можливості завоювати та окупувати всю Україну, не кажучи вже про Європу", - резюмувала Габбард.
Контекст
Напередодні Reuters із посиланням на шість неназваних джерел повідомило, що очільник кремля володимир путін і надалі має намір захопити всю Україну та повернути під контроль частини Європи, що колись входили до СРСР, незважаючи на прагнення російських переговорників до завершення війни.
