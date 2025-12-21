путін особисто обрав Віткоффа як ключового посередника для просування свого бачення врегулювання війни - WSJ
Київ • УНН
російський диктатор володимир путін особисто обрав Стіва Віткоффа, спецпредставника президента США Дональда Трампа, як ключового посередника для просування свого бачення врегулювання війни проти України. Віткофф влаштовує кремль через відсутність політичного минулого та інституційних зв'язків, а також досвід роботи з авторитарними режимами.
Деталі
Вказується, що Віткофф влаштовує кремль одразу з кількох причин: так, він не має політичного минулого та інституційних зв'язків з американською дипломатією, є бізнесменом із досвідом роботи з авторитарними режимами Близького Сходу та широкими особистими контактами, що робить його зручним каналом для неформальних переговорів поза класичними дипломатичними рамками.
російський президент вивчав психологічні профілі чиновників з оточення Трампа, зокрема Кіта Келлога, відставного тризіркового генерала, якого Трамп призначив посланником Америки в росії та Україні. У звітах розвідки путіна наголошувалося, що дочка Келлога керувала благодійною організацією в Україні – червоний прапор, що сигналізує про те, що він може вороже ставитися до вимог росії під час майбутніх мирних переговорів
Автори зазначають, що путін і його оточення ретельно вивчали можливих переговорників з команди Трампа і визнали Віткоффа найбільш підходящим. На відміну від інших кандидатів, він не пов'язаний з Україною, не координує свої поїздки з ЦРУ і може приїжджати до росії практично як приватна особа.
"Поява Віткоффа на посаді посланника в кремлі частково є історією маневрів путіна, спрямованих на те, щоб відсунути американських дипломатів і залучити їхніх мільярдерів. Це було неважко передбачити. Трамп не приховував свого скептицизму щодо традиційних інституцій та альянсів, цінуючи особисту відданість такого багаторічного друга, як Віткофф", - резюмує ЗМІ.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США запропонували провести тристоронню зустріч радників з нацбезпеки України, США та росії. Він зазначив, що Україна підтримує цю пропозицію, якщо вона розблокує обміни або призведе до зустрічі лідерів.
