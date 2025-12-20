Зеленський: США запропонували тристоронню зустріч радників з нацбезпеки України, Америки та росії

США запропонували провести тристоронню зустріч радників з національної безпеки (NSA) України, США та росії, повідомив Президент України Володимир Зеленський журналістам за результатами переговорів з очільником делегації України на мирних переговорах, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, який провів у Маямі зустріч з американською стороною, пише УНН.

Деталі

"Що стосується Умєрова, він мені дзвонив, сказав, що Америка пропонує зараз тристоронню зустріч NSA - Америка, Україна, росія", - повідомив Зеленський.

Президент зазначив: "На мій погляд, не впевнений, що може бути щось нове, у нас були зустрічі в Туреччині у такому форматі, хоча був там результат, і це були обміни". "Я вважаю, що це не багато із того, що хотіли ми, але це дуже важливо. Я дуже радий, що у нас були обміни. Наші люди, наші військові, передусім полонені, повернулися додому. І цивільні. І тому треба робити такі кроки", - вказав Глава держави.

"І якщо зараз може бути така зустріч, яка розблокує обміни, або результатом тристоронньої зустрічі NSA може бути домовленість про тристоронню зустріч лідерів, а я про це неодноразово говорив, є складні питання, які повинні вирішувати лідери держав, тож якщо результати обміни або якісь інші домовленості, я не можу бути проти, ми підтримуємо тоді пропозицію Сполучених Штатів Америки. Подивимося, як буде", - сказав Зеленський.

