Зеленський: США запропонували тристоронню зустріч радників з нацбезпеки України, Америки та росії

17:28 • 4066 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
17:18 • 8494 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
17:00 • 10800 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
16:36 • 8548 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
14:15 • 12603 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 21809 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 25505 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 24681 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 24010 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 19609 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Сирський провів зустріч з британською делегацією на чолі з Річардом Найтоном: обговорили ситуацію на фронті та потреби ЗСУPhoto20 грудня, 10:06
WSJ назвало п'ять потенційних перешкод для миру між росією та Україною13:37
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto13:40
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ15:32
Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, проїзд неможливий - віцепрем'єр16:09
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати18:00
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити17:00
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 82161 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 57696 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 65733 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді18:35
Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, проїзд неможливий - віцепрем'єр16:09
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ15:32
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto13:40
П'ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00
Зеленський: США запропонували тристоронню зустріч радників з нацбезпеки України, Америки та росії

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США запропонували провести тристоронню зустріч радників з нацбезпеки України, США та Росії. Він зазначив, що Україна підтримує цю пропозицію, якщо вона розблокує обміни або призведе до зустрічі лідерів.

Зеленський: США запропонували тристоронню зустріч радників з нацбезпеки України, Америки та росії

США запропонували провести тристоронню зустріч радників з національної безпеки (NSA) України, США та росії, повідомив Президент України Володимир Зеленський журналістам за результатами переговорів з очільником делегації України на мирних переговорах, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, який провів у Маямі зустріч з американською стороною, пише УНН.

Деталі

"Що стосується Умєрова, він мені дзвонив, сказав, що Америка пропонує зараз тристоронню зустріч NSA - Америка, Україна, росія", - повідомив Зеленський.

Президент зазначив: "На мій погляд, не впевнений, що може бути щось нове, у нас були зустрічі в Туреччині у такому форматі, хоча був там результат, і це були обміни". "Я вважаю, що це не багато із того, що хотіли ми, але це дуже важливо. Я дуже радий, що у нас були обміни. Наші люди, наші військові, передусім полонені, повернулися додому. І цивільні. І тому треба робити такі кроки", - вказав Глава держави.

"І якщо зараз може бути така зустріч, яка розблокує обміни, або результатом тристоронньої зустрічі NSA може бути домовленість про тристоронню зустріч лідерів, а я про це неодноразово говорив, є складні питання, які повинні вирішувати лідери держав, тож якщо результати обміни або якісь інші домовленості, я не можу бути проти, ми підтримуємо тоді пропозицію Сполучених Штатів Америки. Подивимося, як буде", - сказав Зеленський.

Зеленський повідомив про обговорення можливої спільної зустрічі після переговорів США та росії20.12.25, 18:25 • 1916 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Рустем Умєров
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна