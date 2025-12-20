Зеленский: США предложили трехстороннюю встречу советников по нацбезопасности Украины, Америки и россии

США предложили провести трехстороннюю встречу советников по национальной безопасности (NSA) Украины, США и россии, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский журналистам по результатам переговоров с главой делегации Украины на мирных переговорах, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, который провел в Майами встречу с американской стороной, пишет УНН.

Детали

"Что касается Умерова, он мне звонил, сказал, что Америка предлагает сейчас трехстороннюю встречу NSA - Америка, Украина, россия", - сообщил Зеленский.

Президент отметил: "На мой взгляд, не уверен, что может быть что-то новое, у нас были встречи в Турции в таком формате, хотя был там результат, и это были обмены". "Я считаю, что это не много из того, что хотели мы, но это очень важно. Я очень рад, что у нас были обмены. Наши люди, наши военные, прежде всего пленные, вернулись домой. И гражданские. И поэтому надо делать такие шаги", - указал Глава государства.

"И если сейчас может быть такая встреча, которая разблокирует обмены, или результатом трехсторонней встречи NSA может быть договоренность о трехсторонней встрече лидеров, а я об этом неоднократно говорил, есть сложные вопросы, которые должны решать лидеры государств, поэтому если результаты обмены или какие-то другие договоренности, я не могу быть против, мы поддерживаем тогда предложение Соединенных Штатов Америки. Посмотрим, как будет", - сказал Зеленский.

