17:28 • 5326 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
17:18 • 10722 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
17:00 • 12538 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
16:36 • 10341 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов РФ по Одесской области
14:15 • 13414 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 22451 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 26217 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 24811 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 24127 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 19701 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 82933 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 58365 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4
Зеленский: США предложили трехстороннюю встречу советников по нацбезопасности Украины, Америки и россии

Киев • УНН

 • 734 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США предложили провести трехстороннюю встречу советников по нацбезопасности Украины, США и России. Он отметил, что Украина поддерживает это предложение, если оно разблокирует обмены или приведет к встрече лидеров.

Зеленский: США предложили трехстороннюю встречу советников по нацбезопасности Украины, Америки и россии

США предложили провести трехстороннюю встречу советников по национальной безопасности (NSA) Украины, США и россии, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский журналистам по результатам переговоров с главой делегации Украины на мирных переговорах, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, который провел в Майами встречу с американской стороной, пишет УНН.

Детали

"Что касается Умерова, он мне звонил, сказал, что Америка предлагает сейчас трехстороннюю встречу NSA - Америка, Украина, россия", - сообщил Зеленский.

Президент отметил: "На мой взгляд, не уверен, что может быть что-то новое, у нас были встречи в Турции в таком формате, хотя был там результат, и это были обмены". "Я считаю, что это не много из того, что хотели мы, но это очень важно. Я очень рад, что у нас были обмены. Наши люди, наши военные, прежде всего пленные, вернулись домой. И гражданские. И поэтому надо делать такие шаги", - указал Глава государства.

"И если сейчас может быть такая встреча, которая разблокирует обмены, или результатом трехсторонней встречи NSA может быть договоренность о трехсторонней встрече лидеров, а я об этом неоднократно говорил, есть сложные вопросы, которые должны решать лидеры государств, поэтому если результаты обмены или какие-то другие договоренности, я не могу быть против, мы поддерживаем тогда предложение Соединенных Штатов Америки. Посмотрим, как будет", - сказал Зеленский.

Зеленский сообщил об обсуждении возможной совместной встречи после переговоров США и россии20.12.25, 18:25 • 2146 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Рустем Умеров
Турция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина