Зеленский сообщил об обсуждении возможной совместной встречи после переговоров США и России

Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов РФ по Одесской области
14:15 • 7010 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
11:29 • 17159 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 21036 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 21976 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 21935 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 18745 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
20 декабря, 00:12 • 24840 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 39560 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
19 декабря, 22:10 • 27821 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
Все трагические моменты не должны быть забыты: Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать процесс эксгумаций на Волыни
Украина заинтересована в совместном производстве дронов и ракет с Польшей - Зеленский
россия разрывает военные договоры с 11 странами Европы, заключенные в 1992-2002 годах
WSJ назвала пять потенциальных препятствий для мира между россией и Украиной
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из Бельгии
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 76861 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 53315 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 61343 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 54953 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 79898 просмотра
Зеленский сообщил об обсуждении возможной совместной встречи после переговоров США и России

Киев • УНН

 • 768 просмотра

Зеленский анонсировал переговоры по мирному соглашению, которые провел Умеров. США предложили формат встречи с участием Украины и России, возможно, с представителями Европы.

Зеленский сообщил об обсуждении возможной совместной встречи после переговоров США и России

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предложенном в США формате возможной совместной встречи после переговоров Америки и России, о чем сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру в субботу, пишет УНН.

Подробности

"Что касается мирного соглашения, Умеров вчера разговаривал. Больше деталей у меня будет немного позже сегодня", - сказал Зеленский.

Действительно, Соединенные Штаты Америки сказали, что у них будет отдельная встреча с представителями России. И они предложили такой формат, насколько я понимаю, Украина, Америка, "русские", ну, так как там есть и представители Европы, наверное, и Европы. Почему говорю наверное? Потому что, ну, было бы логично, если делать такую совместную встречу, но логично ее делать после того, как мы с вами будем понимать потенциальный результат встречи, которая уже прошла, Америка - Украина. То есть мы будем не потенциальный, а будем понимать, есть там позитив или нет позитива, и будем понимать и отталкиваться именно от этого

- отметил Президент.

"Безусловно, перед этим наша команда со мной свяжется. У нас была такая договоренность, расскажут мне результат первого круга диалога. Ну и потом поймем, что делать с продолжением. И вопросы все те же. Как реагирует Америка? Как реагирует Америка после консультации с русскими? Пока что, честно говорю, не знаю, но сегодня буду знать", - указал Зеленский.

"Мир лучше войны, но не любой ценой": Зеленский заявил, что соглашения еще нет, и указал, что нужно для его действенности

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Рустем Умеров
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина