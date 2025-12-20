Зеленский сообщил об обсуждении возможной совместной встречи после переговоров США и России

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предложенном в США формате возможной совместной встречи после переговоров Америки и России, о чем сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру в субботу, пишет УНН.

Подробности

"Что касается мирного соглашения, Умеров вчера разговаривал. Больше деталей у меня будет немного позже сегодня", - сказал Зеленский.

Действительно, Соединенные Штаты Америки сказали, что у них будет отдельная встреча с представителями России. И они предложили такой формат, насколько я понимаю, Украина, Америка, "русские", ну, так как там есть и представители Европы, наверное, и Европы. Почему говорю наверное? Потому что, ну, было бы логично, если делать такую совместную встречу, но логично ее делать после того, как мы с вами будем понимать потенциальный результат встречи, которая уже прошла, Америка - Украина. То есть мы будем не потенциальный, а будем понимать, есть там позитив или нет позитива, и будем понимать и отталкиваться именно от этого - отметил Президент.

"Безусловно, перед этим наша команда со мной свяжется. У нас была такая договоренность, расскажут мне результат первого круга диалога. Ну и потом поймем, что делать с продолжением. И вопросы все те же. Как реагирует Америка? Как реагирует Америка после консультации с русскими? Пока что, честно говорю, не знаю, но сегодня буду знать", - указал Зеленский.

