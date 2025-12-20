$42.340.00
14:15 • 5442 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
11:29 • 15343 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
10:44 • 19363 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 20409 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 20735 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 18308 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 24500 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 39301 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 27727 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 33236 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
Зеленський повідомив про обговорення можливої спільної зустрічі після переговорів США та росії

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Зеленський анонсував переговори щодо мирної угоди, які провів Умєров. США запропонували формат зустрічі за участю України та Росії, можливо, з представниками Європи.

Зеленський повідомив про обговорення можливої спільної зустрічі після переговорів США та росії

Президент України Володимир Зеленський повідомив про запропонований формат можливої спільної зустрічі після переговорів США та росії, про що сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Португалії Луїшом Монтенегру у суботу, пише УНН.

Деталі

"Що стосується мирної угоди, Умєров мав вчора розмови. Більше деталей у мене буде трішечки сьогодні пізніше", - сказав Зеленський.

Дійсно, Сполучені Штати Америки сказали, що у них буде окрема зустріч з представниками росії. І вони запропонували такий формат, наскільки я розумію, Україна, Америка, "русскі", ну, так як там є і представники Європи, напевно, і Європи. Чому кажу напевно? Тому що, ну, було би логічно, якщо робити таку спільну зустріч, але логічно її робити після того, як ми з вами будемо розуміти потенційний результат зустрічі, яка вже яка вже пройшла, Америка - Україна. Тобто ми будемо не потенційний, а будемо розуміти, є там позитив чи немає позитиву, і будемо розуміти і відштовхуватись саме від цього

- зазначив Президент.

"Безумовно, перед цим наша команда зі мною зв'яжеться. У нас була така домовленість, розкажуть мені результат першого кола діалогу. Ну і потім зрозуміємо, що робити з продовженням. І питання всі ті самі. Як реагує Америка? Як реагує Америка після консультації з русскіми? Поки що, чесно говорю, не знаю, але сьогодні буду знати", - вказав Зеленський.  

"Мир краще, ніж війна, але не будь-якою ціною": Зеленський заявив, що угоди ще немає, і вказав, що потрібно для її дієвості20.12.25, 16:59 • 2036 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Рустем Умєров
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна