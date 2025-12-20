Зеленський повідомив про обговорення можливої спільної зустрічі після переговорів США та росії

Президент України Володимир Зеленський повідомив про запропонований формат можливої спільної зустрічі після переговорів США та росії, про що сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Португалії Луїшом Монтенегру у суботу, пише УНН.

Деталі

"Що стосується мирної угоди, Умєров мав вчора розмови. Більше деталей у мене буде трішечки сьогодні пізніше", - сказав Зеленський.

Дійсно, Сполучені Штати Америки сказали, що у них буде окрема зустріч з представниками росії. І вони запропонували такий формат, наскільки я розумію, Україна, Америка, "русскі", ну, так як там є і представники Європи, напевно, і Європи. Чому кажу напевно? Тому що, ну, було би логічно, якщо робити таку спільну зустріч, але логічно її робити після того, як ми з вами будемо розуміти потенційний результат зустрічі, яка вже яка вже пройшла, Америка - Україна. Тобто ми будемо не потенційний, а будемо розуміти, є там позитив чи немає позитиву, і будемо розуміти і відштовхуватись саме від цього - зазначив Президент.

"Безумовно, перед цим наша команда зі мною зв'яжеться. У нас була така домовленість, розкажуть мені результат першого кола діалогу. Ну і потім зрозуміємо, що робити з продовженням. І питання всі ті самі. Як реагує Америка? Як реагує Америка після консультації з русскіми? Поки що, чесно говорю, не знаю, але сьогодні буду знати", - вказав Зеленський.

