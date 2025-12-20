"Мир краще, ніж війна, але не будь-якою ціною": Зеленський заявив, що угоди ще немає, і вказав, що потрібно для її дієвості
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський вказав, що потрібно для дієвості мирної угоди. Він наголосив, що для України важливий справедливий і міцний мир з сильними гарантіями безпеки.
Мир краще, ніж війна, але не будь-якою ціною. Мирна угода є, коли існує не лише на папері, коли вона підписана лідерами, коли війна зупинена - це значить, що є угода. Сьогодні угоди немає, заявив Президент України Володимир Зеленський у суботу, пише УНН.
Мир краще, ніж війна, але не будь-якою ціною, бо ми вже сплатили високу ціну. Для нас важливий мир справедливий, міцний, щоб не можна було порушити його ще одним бажанням путіна або ще одного путіна
Президент наголосив, що "так, це дуже важливо, щоби були сильні гарантії безпеки для цього, щоб унеможливити навіть думку і фізичну можливість знов прийти до нас з агресією".
Тому не просто угода, вона хороша, погана. Питання для кого, (...) для кого хороше, (...) для кого погане. Я не хочу це, чесно, характеризувати. Її може не бути. Її сьогодні немає. Угоди сьогодні немає. Вона є, коли вона не тільки на папері, коли вона підписана лідерами, коли війна зупинена - це значить, що є угода
І вказав: "Тому що, ну, Будапештський меморандум - це я не вважаю, що ця угода була. Я вважаю, що це був папірець. Чому? Тому що агресія, тому що у нас окупували наші території, і загинуло дуже багато людей. І нас не захистила ця угода. Значить, я не вважаю, що вона, ну, сильна або дієва. Тому для мене угода - це не просто підписати".
"Багато речей, там кілька домовленостей, кілька документів, гарантії безпеки Сполучених Штатів Америки і європейців. Проголосований, підтриманий в Конгресі", - вказав Президент.
З його слів, "також треба все одно знати деталі, що буде, якщо "русскі" прийдуть з агресією, розпочнуть ще раз війну, як американці, європейці, як будуть реагувати". "Як будуть реагувати українці - вже зрозуміло. Як будуть реагувати партнери, який deterrence package буде в України, що буде знаходитись на території України, як укомплектована буде наша армія, наскільки сильне, які у нас будуть запаси, на що ми можемо розраховувати, який пакет санкцій буде вводитись одночасно проти агресора. Тобто ось тому тут не про "угода" - ні хороша, ні погана. Я вважаю, що угода повинна бути для України справедлива і дієва", - підкреслив Зеленський.
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров20.12.25, 00:10 • 27286 переглядiв