14:15 • 2052 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
11:29 • 11402 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
10:44 • 14611 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
09:25 • 15829 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 16796 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 15887 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 23202 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 38040 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 27286 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 32836 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
"Мир краще, ніж війна, але не будь-якою ціною": Зеленський заявив, що угоди ще немає, і вказав, що потрібно для її дієвості

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Президент України Володимир Зеленський вказав, що потрібно для дієвості мирної угоди. Він наголосив, що для України важливий справедливий і міцний мир з сильними гарантіями безпеки.

"Мир краще, ніж війна, але не будь-якою ціною": Зеленський заявив, що угоди ще немає, і вказав, що потрібно для її дієвості

Мир краще, ніж війна, але не будь-якою ціною. Мирна угода є, коли існує не лише на папері, коли вона підписана лідерами, коли війна зупинена - це значить, що є угода. Сьогодні угоди немає, заявив Президент України Володимир Зеленський у суботу, пише УНН.

Мир краще, ніж війна, але не будь-якою ціною, бо ми вже сплатили високу ціну. Для нас важливий мир справедливий, міцний, щоб не можна було порушити його ще одним бажанням путіна або ще одного путіна

- сказав Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Португалії Луїшом Монтенегру.

Президент наголосив, що "так, це дуже важливо, щоби були сильні гарантії безпеки для цього, щоб унеможливити навіть думку і фізичну можливість знов прийти до нас з агресією".

Тому не просто угода, вона хороша, погана. Питання для кого, (...) для кого хороше, (...) для кого погане. Я не хочу це, чесно, характеризувати. Її може не бути. Її сьогодні немає. Угоди сьогодні немає. Вона є, коли вона не тільки на папері, коли вона підписана лідерами, коли війна зупинена - це значить, що є угода

- зазначив Зеленський.

І вказав: "Тому що, ну, Будапештський меморандум - це я не вважаю, що ця угода була. Я вважаю, що це був папірець. Чому? Тому що агресія, тому що у нас окупували наші території, і загинуло дуже багато людей. І нас не захистила ця угода. Значить, я не вважаю, що вона, ну, сильна або дієва. Тому для мене угода - це не просто підписати".

"Багато речей, там кілька домовленостей, кілька документів, гарантії безпеки Сполучених Штатів Америки і європейців. Проголосований, підтриманий в Конгресі", - вказав Президент.

З його слів, "також треба все одно знати деталі, що буде, якщо "русскі" прийдуть з агресією, розпочнуть ще раз війну, як американці, європейці, як будуть реагувати". "Як будуть реагувати українці - вже зрозуміло. Як будуть реагувати партнери, який deterrence package буде в України, що буде знаходитись на території України, як укомплектована буде наша армія, наскільки сильне, які у нас будуть запаси, на що ми можемо розраховувати, який пакет санкцій буде вводитись одночасно проти агресора. Тобто ось тому тут не про "угода" - ні хороша, ні погана. Я вважаю, що угода повинна бути для України справедлива і дієва", - підкреслив Зеленський.

У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
