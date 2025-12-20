"Мир краще, ніж війна, але не будь-якою ціною": Зеленський заявив, що угоди ще немає, і вказав, що потрібно для її дієвості

Мир краще, ніж війна, але не будь-якою ціною. Мирна угода є, коли існує не лише на папері, коли вона підписана лідерами, коли війна зупинена - це значить, що є угода. Сьогодні угоди немає, заявив Президент України Володимир Зеленський у суботу, пише УНН.

Мир краще, ніж війна, але не будь-якою ціною, бо ми вже сплатили високу ціну. Для нас важливий мир справедливий, міцний, щоб не можна було порушити його ще одним бажанням путіна або ще одного путіна - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Португалії Луїшом Монтенегру.

Президент наголосив, що "так, це дуже важливо, щоби були сильні гарантії безпеки для цього, щоб унеможливити навіть думку і фізичну можливість знов прийти до нас з агресією".

Тому не просто угода, вона хороша, погана. Питання для кого, (...) для кого хороше, (...) для кого погане. Я не хочу це, чесно, характеризувати. Її може не бути. Її сьогодні немає. Угоди сьогодні немає. Вона є, коли вона не тільки на папері, коли вона підписана лідерами, коли війна зупинена - це значить, що є угода - зазначив Зеленський.

І вказав: "Тому що, ну, Будапештський меморандум - це я не вважаю, що ця угода була. Я вважаю, що це був папірець. Чому? Тому що агресія, тому що у нас окупували наші території, і загинуло дуже багато людей. І нас не захистила ця угода. Значить, я не вважаю, що вона, ну, сильна або дієва. Тому для мене угода - це не просто підписати".

"Багато речей, там кілька домовленостей, кілька документів, гарантії безпеки Сполучених Штатів Америки і європейців. Проголосований, підтриманий в Конгресі", - вказав Президент.

З його слів, "також треба все одно знати деталі, що буде, якщо "русскі" прийдуть з агресією, розпочнуть ще раз війну, як американці, європейці, як будуть реагувати". "Як будуть реагувати українці - вже зрозуміло. Як будуть реагувати партнери, який deterrence package буде в України, що буде знаходитись на території України, як укомплектована буде наша армія, наскільки сильне, які у нас будуть запаси, на що ми можемо розраховувати, який пакет санкцій буде вводитись одночасно проти агресора. Тобто ось тому тут не про "угода" - ні хороша, ні погана. Я вважаю, що угода повинна бути для України справедлива і дієва", - підкреслив Зеленський.

