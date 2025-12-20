У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
Київ • УНН
Українська делегація завершила серію переговорів у США з американськими та європейськими партнерами. Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про домовленість щодо подальших кроків та продовження спільної роботи.
Завершили зустріч у Сполучених Штатах з американськими та європейськими партнерами. За її підсумками поінформував Президента України
За його словами, сторони домовилися про продовження спільної роботи найближчим часом.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що Секретар РНБО Рустем Умєров та генерал-лейтенант Андрій Гнатов проведуть консультації з американською стороною в Маямі. Переговори зосереджені на пошуку довгострокових рішень для захисту України.
