У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров

$42.340.00
49.590.04
ukenru
19 грудня, 15:48 • 12774 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 23919 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
19 грудня, 14:53 • 22287 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 40470 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:08 • 31496 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 17968 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
19 грудня, 12:26 • 18692 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
19 грудня, 12:10 • 14000 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 29088 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
19 грудня, 11:08 • 11695 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
0м/с
95%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Справедливість і відповідальність: комбриг 125-ї бригади корпусу Білецького відправив некомпетентних офіцерів у піхотуVideo19 грудня, 13:22 • 5786 перегляди
Міжзоряна комета 3I/ATLAS здійснила найближчий проліт до Землі: що про неї кажуть у NASAPhotoVideo19 грудня, 13:29 • 4990 перегляди
Масовані атаки рф на Одещину: влада шукає альтернативні маршрути для транспорту півдня України16:27 • 10450 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo17:00 • 8860 перегляди
Прем’єр Угорщини Орбан у Брюсселі засумнівався, "хто на кого напав" під час війни в Україні17:27 • 5814 перегляди
Публікації
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 40461 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 29086 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 38301 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 33968 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 59848 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Дональд Туск
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Польща
Угорщина
Реклама
УНН Lite
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo17:00 • 8890 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 61700 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 43491 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 41525 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 47706 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Залізний купол
Lockheed Martin F-35 Lightning II

У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Українська делегація завершила серію переговорів у США з американськими та європейськими партнерами. Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про домовленість щодо подальших кроків та продовження спільної роботи.

У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров

Українська делегація завершила серію переговорів у Сполучених Штатах Америки з представниками США і Європи. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, передає УНН.

Завершили зустріч у Сполучених Штатах з американськими та європейськими партнерами. За її підсумками поінформував Президента України

- написав Умєров у своєму Telegram.

За його словами, сторони домовилися про продовження спільної роботи найближчим часом.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Секретар РНБО Рустем Умєров та генерал-лейтенант Андрій Гнатов проведуть консультації з американською стороною в Маямі. Переговори зосереджені на пошуку довгострокових рішень для захисту України.

Найскладніші питання завжди залишаються наостанок: Рубіо про переговори щодо припинення війни в Україні19.12.25, 18:52 • 2452 перегляди

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Андрій Гнатов
Рустем Умєров
Рада національної безпеки і оборони України
Сполучені Штати Америки
Україна