Найскладніші питання завжди залишаються наостанок: Рубіо про переговори щодо припинення війни в Україні
Київ • УНН
Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що у переговорах щодо припинення війни в Україні досягнуто прогресу, проте попереду ще багато роботи, і найскладніші питання залишаться наостанок, передає УНН.
Я вважаю, що ми досягли прогресу, але попереду ще багато роботи, і, очевидно, найскладніші питання завжди залишаються наостанок
Він заявив, що війни, як правило, закінчуються одним із двох способів: капітуляцією однієї сторони перед іншою або шляхом переговорного врегулювання.
Ми не бачимо капітуляції в найближчому майбутньому з жодної зі сторін, і тому тільки переговорне врегулювання дає нам можливість закінчити цю війну. Переговорне врегулювання вимагає двох речей: щоб обидві сторони щось отримали від цього і щоб обидві сторони чимось поступилися, і ми намагаємося зрозуміти, що може дати росія і що вона очікує отримати, що може дати Україна, і що Україна очікує отримати. У кінцевому підсумку рішення буде залежати від України і від росії, а не від США. Така роль, яку ми намагаємося відігравати в цьому процесі, і саме тому ви бачите так багато зустрічей, які зараз проходять
Секретар РНБО Рустем Умєров разом із генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим сьогодні проведуть черговий етап консультацій з американською стороною. Переговори, що пройдуть у Маямі, зосереджені на пошуку довгострокових рішень для захисту України.