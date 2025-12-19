Найскладніші питання завжди залишаються наостанок: Рубіо про переговори щодо припинення війни в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що у переговорах щодо припинення війни в Україні досягнуто прогресу, проте попереду ще багато роботи, і найскладніші питання залишаться наостанок, передає УНН.

Він заявив, що війни, як правило, закінчуються одним із двох способів: капітуляцією однієї сторони перед іншою або шляхом переговорного врегулювання.

Ми не бачимо капітуляції в найближчому майбутньому з жодної зі сторін, і тому тільки переговорне врегулювання дає нам можливість закінчити цю війну. Переговорне врегулювання вимагає двох речей: щоб обидві сторони щось отримали від цього і щоб обидві сторони чимось поступилися, і ми намагаємося зрозуміти, що може дати росія і що вона очікує отримати, що може дати Україна, і що Україна очікує отримати. У кінцевому підсумку рішення буде залежати від України і від росії, а не від США. Така роль, яку ми намагаємося відігравати в цьому процесі, і саме тому ви бачите так багато зустрічей, які зараз проходять