15:48 • 6196 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
15:34 • 12508 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
14:53 • 12812 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
14:21 • 22732 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 19533 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 14795 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 16377 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 13014 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 22731 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
19 грудня, 11:08 • 11191 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
Найскладніші питання завжди залишаються наостанок: Рубіо про переговори щодо припинення війни в Україні

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про досягнення прогресу в переговорах щодо припинення війни в Україні, проте зазначив, що найскладніші питання залишаються наостанок. Він підкреслив, що війни закінчуються капітуляцією або переговорним врегулюванням, і в даному випадку лише переговори можуть завершити конфлікт.

Найскладніші питання завжди залишаються наостанок: Рубіо про переговори щодо припинення війни в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що у переговорах щодо припинення війни в Україні досягнуто прогресу, проте попереду ще багато роботи, і найскладніші питання залишаться наостанок, передає УНН.

Я вважаю, що ми досягли прогресу, але попереду ще багато роботи, і, очевидно, найскладніші питання завжди залишаються наостанок 

- сказав Рубіо.

Він заявив, що війни, як правило, закінчуються одним із двох способів: капітуляцією однієї сторони перед іншою або шляхом переговорного врегулювання.

Ми не бачимо капітуляції в найближчому майбутньому з жодної зі сторін, і тому тільки переговорне врегулювання дає нам можливість закінчити цю війну. Переговорне врегулювання вимагає двох речей: щоб обидві сторони щось отримали від цього і щоб обидві сторони чимось поступилися, і ми намагаємося зрозуміти, що може дати росія і що вона очікує отримати, що може дати Україна, і що Україна очікує отримати. У кінцевому підсумку рішення буде залежати від України і від росії, а не від США. Така роль, яку ми намагаємося відігравати в цьому процесі, і саме тому ви бачите так багато зустрічей, які зараз проходять 

- додав Рубіо.

Нагадаємо

Секретар РНБО Рустем Умєров разом із генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим сьогодні проведуть черговий етап консультацій з американською стороною. Переговори, що пройдуть у Маямі, зосереджені на пошуку довгострокових рішень для захисту України.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Андрій Гнатов
Рустем Умєров
Марко Рубіо
Сполучені Штати Америки
Україна